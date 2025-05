Mikel Balenziaga, un hincha más en Manchester: «Poder disfrutar de este ambiente es un privilegio»

Mikel Balenziaga, exlateral izquierdo del Athletic, está en Manchester como un aficionado más. Tanto tiempo desde el otro lado, ahora lo vive como un hincha. ... Bufanda al cuello con sus iniciales, se siente un niño con zapatos nuevos por palpar el buen ambiente que se disfruta en Shamples Square, un lugar que ya está en ebullición. «No lo había disfrutado nunca porque siempre había estado al otro lado de la barrera y esto es único, es un privilegio poder disfrutar de esto desde por la mañana, apoyando la gente al equipo», expone a este periódico.

Esta animación, los gritos de la gente, que 4.000 personas se hayan desplazado a Old Trafford... todo el ambiente llega al hotel del Athletic, situado a media hora andando del punto de concentración. «Esto llega al vestuario desde primera hora de la mañana. Sale todo. Llegan vídeos, llamadas, mensajes... Para ellos va a ser la leche saber que esto está así», apunta el exjugador que ha recibido el aliento de la gente y que ha charlado con sus antiguos compañeros estos días. «Hemos estado hablando. La situación no está fácil, pero con un resultado adverso como este la presión disminuye y no hay nada que perder».

Sabe el guipuzcoano que es complicado remontar, pero... «la esperanza es lo último que se pierde. Aquí estamos para creer. A la guerra», lanza. Aunque aún no tiene el corazón a mil por el duelo de esta noche, reconoce. «Desde fuera se ve de otra manera. Se disfruta mucho más de la situación, pero según se acerque el partido estoy seguro de que yo también me voy a poner nervioso. Remontar hoy sería algo épico. Si alguien puede conseguirlo es el Athletic y a por ello vamos».