Míchel: «¿Hablar euskera si entrenara al Athletic? Es un poco difícil, pero me abrazaría a la cultura vasca»

Míchel Sánchez es un madrileño completamente amoldado a Girona. Criado en el barrio de Vallecas y estrella como jugador en su etapa en el Rayo, ha sido aplaudido por adaptarse a su nuevo entorno aprendiendo catalán y empapándose de la cultura de la tierra donde ahora entrena. Es por eso que, horas antes de medirse al Athletic en San Mamés, en sala de prensa le planteasen una hipótesis razonable, dada su actitud en Montilivi. «Si algún día llegases a entrenar al Athletic, ¿te lanzarías con el euskera?», proponía uno de los periodistas.

El técnico no se esperaba la pregunta, pero reconoció que haría el esfuerzo a pesar de dudar sobre si tendría capacidad suficiente para aprender la lengua vasca. «No lo sé la verdad, lo veo un poco difícil... Da igual donde esté, soy una persona a la que le gusta acercarse mucho a la cultural donde va. Haría lo posible por sentirme uno más. No sé si me daría para hablar euskera, pero sí que me acercaría mucho y me abrazaría mucho a la cultura vasca», reflexionaba.

Sobre el encuentro de este sábado en San Mamés, reconoce que será de «mucha, mucha dificultad» ante un rival, el Athletic, que suma 13 partidos consecutivos sin perder en el torneo de la regularidad. Míchel ve crucial «tener el control del juego», algo difícil a pesar de una baja sensible para los leones como la de Nico Williams. «Hay que hacer un partido perfecto en ataque y en la salida del balón. Sabemos que es difícil porque su presión en campo rival es muy top y su presión tras pérdida de balón es muy top», zanjaba.

Míchel aterrizó en Montilivi en 2021, cuando el Girona aún militaba en Segunda División. Tras conseguir el ascenso a Primera, el técnico ha hecho historia al clasificar para la Champions al cuadro catalán por primera vez en su historia. Precisamente, su decisión de aprender catalán y hablarlo en rueda de prensa ha suscitado polémica y ciertas críticas. «Hay que aprender la cultura y las tradiciones del lugar donde estás. Soy mejor persona ahora de lo que era hace tres años, seguro. No tengo ninguna duda que es mejor hablar catalán en un lugar donde todo el mundo lo habla. Me cuesta mucho ver qué puede tener de malo, aunque alguna gente no esté de acuerdo», respondía.