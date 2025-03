El mercado en el que Mendieta casi ficha por el Athletic: «La Lazio lo enredó un poco y...»

Juanma Mallo Viernes, 21 de marzo 2025, 19:39 Comenta Compartir

Gaizka Mendieta (Lekeitio, 50 años) es uno de esos jugadores por los que el aficionado del Athletic ha suspirado largo tiempo. A pesar de que nació en Bizkaia, el elegante centrocampista nunca vistió la camiseta de la entidad bilbaína. Castellón, Valencia, Lazio, Barcelona y Midlesbrough son los equipos que aparecen en su historial deportivo. Pero, según confiesa en una entrevista con 'Relevo', hubo en una ocasión en la que estuvo cerca de fichar por el cuadro de San Mamés.

Fue en un mercado de invierno. Lo cuenta así. «La única vez que tuve contactos directos con el Athletic Club es cuando me fui a Italia y, en el mercado de invierno, tras haberme fichado el verano anterior (habla de 2001) , en noviembre me dicen que me puedo ir si quiero. Así que en invierno me ofrecieron salir, pero yo dije que me quería quedar porque acababa de llegar y que sólo estudiaría ofertas muy específicas. Y entonces llegó el Athletic».

Se produjo una llamada de Ibaigane, pero el asunto no se concretó. «En ese momento estaba Andoni Zubizarreta de director deportivo. El club me dijo que facilitaría mi salida, llegué a un acuerdo con el Athletic en cuanto a mi parte... pero la Lazio lo enredó un poco y no pude salir. Esa fue la única vez que yo supe que hubo acercamiento y negociaciones con el Athletic», cuenta más de dos décadas después el vizcaíno.

Descarta que no jugar en La Catedral fuese una «espinita». Pero sí le queda un pesar. «Es que cualquier jugador con la capacidad para jugar en el Athletic, si no lo ha hecho, me quedó esa... No sé si espinita. Me quedó eso, sí. Durante toda mi carrera hubo momentos en los que quisieron y no se dio... Nunca se llegó a dar esa situación».

Carrera en los despachos

Por lo demás, Mendieta, que ahora trabaja como embajador de La Liga, comentarista, Technical Observer de la UEFA en partidos de la Champions, acepta que le gustaría hacer una carrera en los despachos futbolísticos. «Cuando hablo con CEOs y gente de clubes, la gente asocia a Mendieta como embajador o comentarista, no como alguien que quiere involucrarse en un club. A raíz de un máster que hice en UEFA vi que mis habilidades y donde más iba a disfrutar era en la parte de gestión. Estoy intentando formar parte de una estructura deportiva. He hecho bastantes entrevistas. En algunas consideraba que el proyecto no era el proyecto, en otras han elegido a otros candidatos que se presentaron», aporta un exjugador que tuvo una experiencia en Chipre. «Fue una experiencia que me gratificó bastante. Chipre es muy intenso en el día a día, pero me sirvió para adquirir esa experiencia y ser la cabeza de un proyecto», sonríe este jugador que, en su época, fue uno de los traspasos más caros de la historia del fútbol español con los 48 millones que abonó la Lazio al Valencia.