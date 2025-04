El mensaje motivacional de Iñaki Williams para afrontar la decisiva recta final de temporada

Gabriel Cuesta Jueves, 24 de abril 2025, 16:42 Comenta Compartir

Iñaki Williams fue el protagonista de la victoria del Athletic ante Las Palmas. Su gol permitió a los rojiblancos sumar tres puntos valiosos para afianzarse en la cuarta plaza de la Liga, que abre las puertas de la codiciada Champions. Ahora, con la necesidad de dar un último empujón en el campeonato regular y rematar la semifinal de la Europa League para asegurar una plaza en la final de San Mamés, ha lanzado un mensaje motivacional por redes sociales para arengar a los athleticzales.

«Te estás acercando, por eso se está complicando», compartía el mayor de los Williams en su red social 'X', antes Twitter. El texto iba acompañado por una imagen en blanco y negro de la celebración de este jueves en San Mamés. El extremo rojiblanco besa el escudo mientras se dirige a la grada de La Catedral.

El gol de Iñaki fue tempranero. Minuto 4 de partido. Recibe en banda derecha y pasa a Galarreta. El mediocentro lee su desmarque y firma una pared a la perfección que planta al mayor de la saga sin marca en el área pequeña. Regate a un toque y ligero golpeo para mandar al balón al fondo de las mallas. «Sé que a Galaxy (Galarreta) le puedo exigir ese tipo de pases porque tiene calidad. Se la doy y me desmarco. He podido tener templaza y luego he podido meterla por el palo corto», comentaba sobre el gol al final del choque.