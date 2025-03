El mejor Nico del curso lidera con dos goles a los rojiblancos

Igor Barcia Jueves, 13 de marzo 2025, 22:30 Comenta Compartir

El Athletic llevaba tiempo esta temporada esperando el regreso del mejor Nico Williams. A aquel futbolista que deslumbró con la electricidad y el vértigo de su juego tanto en el equipo rojiblanco como en la Eurocopa se le había visto este curso con cuentagotas. Es cierto que su calidad siempre ha estado presente y que su participación en el equipo es básica, pero Nico hacía tiempo que necesitaba un partido redondo. Y tras recordar en la goleada ante el Valladolid que seguía siendo el mismo y salvar un punto ante el Mallorca, volvió a ser ese futbolista diferencial en el momento que más necesitaba el Athletic, ante una Roma atrincherada tras quedarse con diez para defender la ventaja de la ida.

Esta temporada, el pequeño de los hermanos suma siete goles y siete asistencias

Ahí, donde deben aparecer los cracks para liderar a su equipo, surgió el mejor Nico. Con sus fintas, con sus desbordes, con esos regates imposibles de frenar por los rivales y, por encima de todo, con dos goles fundamentales para que el Athletic esté hoy en cuartos de final de la Europa League.

Sus cifras de la pasada temporada fueron espectaculares, con 8 goles y 16 asistencias entre Liga y Copa, por lo que mantener ese nivel se antojaba complicado, más teniendo en cuenta que en verano tuvo el esfuerzo añadido de jugar –y ganar– la Eurocopa. Pero sus problemas con el gol arrancaron en Liga después de marcar en septiembre ante Las Palmas y no volvió a ver puerta frente al Valladolid. Por fortuna para el Athletic, Nico ha vuelto a sonreír, vuelve a marcar y a ser decisivo por la banda izquierda y a estas alturas suma 7 goles y 7 asistencias, cifras más acordes con las de un futbolista de la ascendencia del pequeño de los Williams en el equipo.

19 goles en diez encuentros de Europa League acumula el Athletic. Doce de ellos los ha anotado en sus cinco victorias en San Mamés.

Con la Roma metida en su área, Nico atacó una y otra vez el costado defendido por Devyne Rensch, al que ayudó siempre que pudo Cristante. Pero no hubo forma de frenar al '10'del Athletic, cuya primera acción decisiva llegó a banda cambiada, cuando un centro de su hermano por la izquierda lo remató Nico desde la derecha a gol. En la segunda parte llegó la acción de calidad que puso al Athletic con pie y medio en cuartos. Una gran arrancada de Yuri la prolongó Nico, que con un par de acciones dentro del área se quedó delante de un Svilak al que superó sin problemas para colocar el 3-0 momentáneo en el marcador. «La expulsión ha sido clave, nos ha permitido tener acciones de uno contra uno y me he sentido muy cómodo en esa situación», reconoció el menor de los Williams al finalizar el encuentro.

Pegada 19 goles en 10 encuentros de Europa League

Nico, con esos dos tantos, fue fundamental para incrementar la productividad goleadora de un Athletic con mucha pegada en Europa. Tras finalizar la liguilla con 15 dianas, el equipo de Ernesto Valverde ha aumentado a 19 su cosecha gracias a los cuatro marcados en esta eliminatoria contra la Roma. Un rival que no hay que olvidar que parecía imbatible con Claudio Ranieri. Eran doce encuentros sin perder en la Serie A, además de una eliminatoria previa superada contra el Oporto.

Nico Williams «La expulsión ha sido clave, nos ha permitido tener acciones de uno contra uno y me he sentido muy cómodo»

Pero el Athletic se siente fuerte en esta Europa League y la final en San Mamés es un estímulo brutal para el conjunto de Ernesto Valverde. La misión no era sencilla, por mucho que la Roma se quedara con diez jugadores en los primeros minutos del partido. Había que tener paciencia y acierto para superar las dos líneas defensivas formadas por Ranieri y el Athletic supo picar piedra hasta anotar esos tres goles que le dejan en cuartos.

Pleno de victorias El efecto San Mamés impulsa a los rojiblancos a cuartos

Si el Athletic se siente fuerte en este torneo es sin duda por el rendimiento que tiene el equipo de Valverde en San Mamés. Cinco victorias en cinco partidos –AZ, Slavia, Elfsborg, Viktoria y Roma– que suponen un rendimiento fundamental para avanzar en un torneo como la Europa League. Y regresando al balance goleador, son 12 tantos a favor y dos en contra en esos cinco encuentros, lo que refleja la superioridad con la que el Athletic está solventando sus compromisos frente a una afición que anoche llevó en volandas a sus jugadores.

Unidad B Paredes y Nuñez viven un encuentro amable

Había preocupación por la ausencia de los dos centrales titulares. Vivián cayó lesionado en Roma mientras Yeray estaba sancionado tras su expulsión. Pero la pareja formada por Paredes y Nuñez tuvo un encuentro muy plácido, favorecidos sin duda por esa expulsión de Hummels que llevó a la Roma a renunciar prácticamente al ataque. De hecho, el Athletic acabó el partido con Lekue como central, una medida que se pudo entender de precaución al retirar Valverde a Paredes con 3-0 en el marcador.

El puesto de Sancet Berenguer, más decisivo que Unai Gómez

El Athletic solventó la eliminatoria sin Sancet en el campo, pero está claro que su ausencia es un problema importante que Valverde trató de resolver de nuevo con Unai Gómez. Pero el de Bermeo, más allá de su trabajo, no puede aportar la calidad del navarro y al Athletic le faltó en la primera parte ese juego interior que aporta Sancet. En la segunda mitad jugó Berenguer y el rendimiento ofensivo del equipo mejoró con él en el campo.