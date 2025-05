A por la madre de todas las remontadas sin Vivián, Sancet y los Williams

El Athletic busca este jueves en Old Trafford una remontada que entraría en la gran enciclopedia del fútbol universal. Más allá del buen juego, ingrediente ... básico de un plato que necesita infinidad de ingredientes para cocinarse y salir redondo, los rojiblancos precisan de una fe a prueba de balas y de una capacidad de resistencia extrema. Porque si levantar el 0-3 de la ida ante el Manchester United en Old Trafford es una misión solo apta para gente con la piel más dura que los paquidermos, de la que se afeita con el cuchillo de supervivencia Randall 18 y sin espuma, como Rambo en la 'Primera sangre', hacerlo encima sin cuatro de los mejores futbolistas del equipo constituiría una proeza a la altura del 'maracanazo'. Los rojiblancos irán al abordaje del 'Teatro de los Sueños' sin los lesionados Oihan Sancet y los hermanos Williams, además del sancionado Dani Vivián. Unas bajas de un peso incalculable que añaden aún más épica al intento de completar la que sería la madre de todas las remontadas.

Porque en toda la historia de las competiciones europeas apenas dos clubes han logrado seguir adelante después de perder por tres goles en el partido de ida como locales. Ocurrió el año pasado con el Olympiacos de José Luis Mendilibar, que tras caer 1-4 en Atenas con el Maccabi Tel Aviv firmó el mismo resultado en el choque de vuelta para llevarlo a la prórroga. Ahí, en el tiempo extra, remató la faena con un 1-6. Ahora bien, conviene hacer un matiz sin restar ni un ápice a la hazaña griega: los israelíes no pudieron jugar en casa por la guerra así que llevaron la eliminatoria a Serbia, donde no hubo público en las gradas. El segundo caso fue el del Dinamo Bucarest y del Slovan Liberec. Los rumanos encajaron un 0-3, devolvieron el golpe en la República Checa (0-3) y pasaron por penaltis. Son los dos únicos precedentes de este calibre en el escenario continental, en el que el Athletic apura sus opciones de alcanzar la final de la Europa League del 21 de mayo en Bilbao.

Poco antes de viajar rumbo a Manchester, donde se espera este jueves un día sin lluvia y con 14 grados de temperatura al comienzo del partido –se acabará con 10–, el Athletic facilitó una convocatoria de 24 futbolistas en la que no estaban los hermanos Williams ni Sancet y figuraban los chavales Santos, Rego, Olabarrieta y Varela. La baja de Vivián estaba presupuestada pero quien más quien menos albergaba esperanzas de que alguno de los tres lesionados pudiera llegar. Pues no, Ernesto Valverde les dejó en casa porque sus problemas físicos les impedían rendir en condiciones. De hecho, el club informó en un parte médico de que Iñaki se caía de la lista por un problema en el «tendón conjunto de la musculatura isquiosural derecha». El técnico rojiblanco no ha querido correr riesgos con ninguno de ellos dada la complejidad de la eliminatoria –un 0-3 es una losa que pesa toneladas– y prefiere tenerles en perfecto estado de revista para asegurar la Champions. Con Villarreal y Betis a tres y cuatro puntos, respectivamente, toca apuntalar la cuarta plaza y de paso la Supercopa, sin renunciar ni mucho menos al milagro en la guarida de los 'diablos rojos'.

De todos modos, Txingurri argumentó que las ausencias se enmarcan exclusivamente en los problemas físicos de los jugadores afectados y no en los cálculos competitivos de priorizar un torneo u otro. «Si alguno hubiera podido estar aquí estaría aquí porque este es el partido más importante de la temporada ahora mismo», dijo sobre la posibilidad de arriesgar con los descartados. El entrenador rojiblanco pidió olvidarse de los lesionados y centrarse en el arsenal con el que cuenta el vestuario. «Estamos pensando en los que vienen, no en los que no están. El Manchester United también tendrá bajas. Los importantes son los que estarán en el campo. Con ellos tenemos que intentar dar la vuelta a la eliminatoria y no será fácil por el calibre del resultado que traemos. Siempre esperamos lo mejor», expuso el técnico, quien tendrá que dar galones a gente como Berenguer y Djaló, entre otros, para confeccionar el ataque bilbaíno. ¿Los Williams y Sancet llegarán al derbi contra el Alavés? Valverde mantuvo las cartas boca abajo y no dio ni una sola pista. «No lo sé. No soy médico. Me encantaría, pero no lo sé. No lo puedo decir», despejó.

Hacer lo nunca visto

El hecho de no poder contar con los cuatro internacionales absolutos, además de un quinto como Unai Simón que no juega en la Europa League por motivos técnicos, convierte la misión de Old Trafford en un ejercicio de carácter y de fe nunca visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque el Athletic tendrá que hacer lo que nunca ha hecho y encima sin varios de sus jugadores clave, auténticos pilares que soportan la estructura y el peso del equipo. Los leones han abierto 26 eliminatorias europeas en San Mamés y solo han perdido tres partidos, un balance completado con 19 victorias y cuatro empates. Antes del Manchester United, los bilbaínos únicamente cayeron frente al Young Boys (0-1) y el Sevilla (1-2), dos cruces solventados con suerte desigual. Contra los suizos hubo remontada (1-2), cuando el gol a domicilio valía el doble, mientras que frente a los andaluces se rozó el pase a las semifinales (1-2), frustrado en la tanda de penaltis (5-4). No hay más antecedentes con derrotas como punto de partida de una eliminatoria continental en La Catedral y posterior acceso a la siguiente ronda. Ahora es el momento de explorar los márgenes de la lógica.

Los rojiblancos pisarán la alfombra de Old Trafford, donde asombraron al mundo del fútbol en 2013 con aquel memorable 2-3, justos de efectivos y de pólvora. Solo siete goles en los últimos diez partidos certifican su difícil relación con el gol. Y ahora necesitan al menos tres para forzar la prórroga, una cifra que han conseguido en diez encuentros europeos lejos de San Mamés en toda su historia: ante Honved, Girondins, Austria Viena, el propio Manchester United, HJK Helsinki, Augsburgo, Panathinaikos y Spartak de Moscú; solo dos veces han anotado más: frente al Standard de Lieja (7) y el Schalke (4). La final exige una respuesta histórica, sin precedentes, únicamente al alcance de los elegidos.

Nueve clubes han conseguido marcar tres o más goles esta temporada al United entre todas las competicones. Los que lo han hecho en Old Trafford son Liverpool (0-3), Tottenham (0-3), Nottingham Forest (2-3), Bournemouth (0-3), Brighton (1-3) y Olympique de Lyon (5-4), aunque dos de los cuatro de este último llegaron en la prórroga. En cuanto a los duelos a domicilio, están los de Oporto (3-3), de nuevo Tottenham (4-3), Newcastle (4-1) y Brentford (4-3). Si Txingurri no podrá contar con Vivián, Sancet y los Williams, Amorim tendrá las bajas de Lisandro Martínez, Zirkzee, Dalot, Heaven y De Ligt. El Athletic sabe que los 'diablos rojos' son vulnerables y tratarán de buscar su oportunidad, por muy pequeña que sea. Porque así se consiguen las grandes hazañas y relatos que aguantan el paso del tiempo, con fútbol, capacidad de sufrimiento y resistencia, personalidad y fe. En el 'Teatro de los Sueños' está prohibido renunciar a la fantasía y los imposibles.