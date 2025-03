Luis de la Fuente sale en defensa de Nico Williams por el polémico 'pintar la cara': «Todos sabemos cómo es»

Gabriel Cuesta Sábado, 22 de marzo 2025, 19:21 Comenta Compartir

El seleccionador Luis de la Fuente ha salido en defensa de Nico Williams tras la polémica que suscitaron las declaraciones en las que aseguraba que España iba a «pintar la cara» a Países Bajos en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Naciones tras el empate a dos de la ida. «Sabemos todos cómo es Nico. Se excusó después. Fue un comentario muy coloquial y nada que raye ni siquiera la falta de respeto», defendía en rueda de prensa este sábado el entrenador de Haro.

En ese sentido, De la Fuente ha insistido en que «siempre hemos valorado a nuestros rivales«. »No tengamos en cuenta esa expresión. Sólo quiso decir que, aquí en Valencia, vamos a estar seguro a la altura que demanda la situación«, zanjaba el seleccionador. Una respuesta muy similar a la del jugador Ferrán Torres, quien compareció junto al míster al disputarse el encuentro en Mestalla, la que fuera su casa en su etapa como jugador del Valencia. «Ya sabemos cómo es Nico, es un tío muy cachondo y fue en un aspecto coloquial. No hay que llevárselo a las malas. Vamos a dar lo mejor de nosotros y vamos a intentar conseguir esa victoria como sea», atinaba.

Las palabras de Nico que generaron resquemor se produjeron en la zona mista tras el empate en la ida. El futbolista del Athletic las pronunció ante las cámaras de TVE. «Han apretado desde el minuto uno (en referencia al público de Rotterdam), en intensidad nos han pasado pero tenemos que trabajar al máximo y seguro que en España les vamos a pintar la cara», analizaba el jugador en un momento determinado.

«¿Ha dicho eso?»

La expresión no gustó en el vestuario de Países Bajos. Al menos, así pareció desprenderse del centrocampista neerlandés, pero criado en Barcelona, Xavi Simons. «Uhhh... ¿Ha dicho eso? Ya lo veremos el domingo», señaló sorprendido. Y añadía el integrante del combinado de Koeman: «Sí. Si dicen esas cosas es porque están muy seguros. Son los campeones de Europa y hay que respetarlos pero el domingo cuando pite el árbitro ya veremos lo que pasa».

Pocos minutos después, Nico aclaró a las cámaras de 'El Desmarque' que la expresión y su tono se habían malinterpretado. «No lo he dicho así... Yo no soy así, tío». Al conocer que a Simons le había sentado mal la frase, pidió disculpas. «¿Ah, sí? No era mi intención, la verdad», lamentaba.