Kepa, fichado por 80 millones y traspasado a los 'gunners' por 6

Ayer se cumplieron siete años del fichaje de Kepa Arrizabalaga (Ondarroa, en octubre cumple 31 años) por el Chelsea, que pagó su cláusula. Esos 80 ... millones mantienen al ex del Athletic como el portero por el que más se ha pagado en el mundo, muy por encima de Allison (de la Roma al Liverpool por 62 millones).

El ondarrutarra estaba llamado a luchar por ser considerado el mejor portero del mundo, pero su carrera ha sido menguante. La quiere relanzar en Londres. Ha fichado este verano por el Arsenal, aunque en principio para ser suplente del catalán David Raya.

Tras una cesión al Real Madrid (empezó de titular, pero acabó de suplente de Lunin) y otra al Bournemouth de Andoni Iraola, donde firmó una magnífica campaña, el Chelsea se ha desprendido del exrojiblanco. Ha sido una operación mala para los 'blues', que en siete años se han dejado 74,2 millones entre lo que pagaron al Athletic y lo que han recibido de traspaso del Arsenal (5,8).