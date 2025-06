Robert Navarro ya es del Athletic: una de esas pruebas que merecen la pena

Comenta Compartir

Se veía venir la llegada de Robert Navarro al Athletic desde muy lejos, desde el horizonte del pasado mes de octubre, en concreto. Fue entonces ... cuando tuvimos noticia de que el jugador del Mallorca no tenía intención de renovar con su club porque desde Ibaigane ya le habían dejado caer que, en caso de llegar gratis, le recibirían encantados. Es lo que habían hecho con Andoni Gorosabel, compañero de Navarro en la Real en las temporadas 2021-2022 y 2022-2023. La similitud entre ambas contrataciones es tal -dos jugadores de pasado txuriurdin que no terminaron de cuajar en Donostia, por los que no hay que pagar y que se fichan como fondo de armario- que no sería de extrañar que Gorosabel y Navarro hayan mantenido contacto a lo largo de la temporada, contándose sus cosas y brindando por un futuro en común.

Eso sí, hablamos de dos futbolistas completamente distintos. O dicho de otro modo: de dos apuestas muy diferentes por parte del Athletic. El de Mondragón era un lateral impetuoso y disciplinado que en un equipo tan intenso como el de Valverde podía encajar bien como recambio de Óscar de Marcos. Y así ha sido, efectivamente. El barcelonés, por su parte, es un futbolista con clase. Siempre la ha tenido, de ahí que el Mónaco se lo llevara con 16 años y le hiciera debutar en Primera. Semejante precocidad sólo se alcanza con talento. Ahora bien, a Navarro le ha faltado fortaleza y continuidad. Y su talento no le llega como para permitirse ese lujo. Les ocurre a muchos jugadores. El Athletic, sin embargo, ha decidido ficharle y creo que con acierto. Hay melones que este club, con su filosofía, tiene que arriesgarse a abrir, lo quiera o no. El de Robert Navarro me parece uno de ellas, aunque su contrato hasta 2030 se me antoje demasiado largo. Y no se trata sólo de que sea un futbolista que juega por las dos bandas, aunque más a gusto por la izquierda a pierna cambiada, lo cual viene muy bien ahora que Nico Williams ya ha puesto la proa hacia Barcelona. Se trata de que estos jugadores que prometían tanto y no han cuajado, si todavía son jóvenes, no dejan de ser una esperanza. No sabes si algún día explotarán. No sabes si repente se alinearán los astros en el cielo, si el entrenador les comprenderá y les hará progresar, si encontrarán por fin ese equipo que sea el hábitat perfecto para desarrollarse... Qué quieren que les diga: hacer estas pruebas sin pagar un traspaso se antoja casi obligado. Que salen mal, no pasa nada. Que salen bien, tocamos las castañuelas. Además, como decíamos, Berenguer va a necesitar un recambio ahora que va a ser titular y lo cierto es que el exjugador del Mallorca se le da un aire. Ni tiene su intensidad ni desde luego su gol. Navarro, de hecho, sólo ha marcado dos en Liga en sus cuatro campañas en Primera. Pero sabe jugar y tiene velocidad y desborde, lo que le convierte en un jugador muy incómodo para los defensas. Por otro lado, también pueda jugar por dentro, lo cual le da un valor añadido en esta plantilla que sufre cuando no tiene a Sancet. En fin, que a expensas de que el Athletic también culmine el fichaje de Borja Sainz y de que Djaló resucite, demos la bienvenida a Navarro. Todo es bueno para el convento y más cuando juegas la Champions.

