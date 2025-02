Jauregizar y otro más

Jon Agiriano Martes, 25 de febrero 2025, 01:16 Comenta Compartir

Comenzó el curso como la última opción de Valverde a la hora de formar la pareja de medios centros. Ruiz de Galarreta, Beñat Prados, Vesga e incluso Herrera estaban por delante de él, un chaval de 21 años que la pasada temporada apenas disputó 185 minutos con el primer equipo, repartidos en diez partidos en los que sólo en uno, el de la jornada 38 ante el Rayo en Vallecas, salió en el once inicial. Hablamos, por supuesto, de Mikel Jauregizar, el futbolista revelación del Athletic esta temporada; de largo, el que más ha crecido y elevado su rango dentro de la plantilla. Lo volvió a demostrar el pasado domingo en la goleada al Valladolid con una actuación magnífica, una verdadera exhibición de liderazgo en la sala de máquinas aliñada con un gol y una bella asistencia a Sancet en el 4-0.

El bermeano sabía el pasado verano que era un futbolista del gusto de Valverde y que, gracias a él, no sólo había debutado en el Athletic sino que podría contar a sus nietos que había subido a la gabarra a celebrar el título de Copa. Ahora bien, 'Jaure' también sabía que tenía mucha competencia por delante y que su entrenador no se casa con nadie. Dicho de otro modo: era muy consciente de que estaba obligado a atrapar al vuelo la primera oportunidad que le diera. Pues bien, esto es justo lo que hizo con un enorme acierto. Hay camaleones que lo han hecho peor cazando moscas con su lengua retráctil.

Golpe en la mesa

Pongámonos en situación. Lesionado Galarreta, en las dos primeras jornadas Vesga y Prados fueron los titulares ante el Getafe y el Barcelona. Contra los de Bordalás, por ejemplo, cuando en el minuto 57 Valverde decidió cambiar a los dos medios centros a la vez, descontento con su rendimiento, se decantó por Herrera y por Unai Gómez. En la tercera jornada, ante el Valencia en San Mamés, el técnico cambió de apuesta y se decantó por Jauregizar como acompañante de Prados. Fue mano de santo. El bermeano pegó un golpe en la mesa que todavía está retumbando y San Mamés descubrió a un medio centro predestinado a hacer una larga carrera en el Athletic.

Ataque El domingo marcó su segundo gol de la temporada y dio su segunda asistencia

En la sala de prensa, Valverde se refirió a él en términos muy elogiosos. «Es una posición de mucha responsabilidad y ha respondido como es él. Tengo confianza en él. Tiene calidad y ritmo, mira cerca y mira lejos. Es un futbolista que puede ser importante para el club de cara al futuro», aseguró. Visto lo visto, al sustantivo futuro podría haberle añadido el adjetivo inmediato. Y es que Jauregizar, sencillamente, despegó. Aunque fue suplente ante el Atlético en el siguiente partido –sólo habían pasado tres días desde el choque contra el Valencia–, a la vuelta de la competición tras el parón de Liga se convirtió poco menos que en un fijo en las alineaciones.

30 partidos lleva disputados, 22 de ellos como titular. Es el quinto jugador en minutos.

La promesa se hizo una brillante realidad. Los datos están ahí y son la mayor novedad estadística que se ha registrado en la plantilla del Athletic respecto al de la pasada temporada. El joven canterano, al que algún compañero aficionado a los documentales de animales le puso el mote de 'capibara' porque le recordaba al gran roedor de Sudamérica, no es sólo el medio centro que más juega. Es que es el quinto futbolista más utilizado de la plantilla con 1.927 minutos. Ha disputado 30 partidos, 22 de ellos como titular y 8 como suplente. A día de hoy, las cosas como son: la sala de máquinas del Athletic la componen Jauregizar y otro más. La afición ya le ve como titular. Y no sólo porque lo haya sido en nueve de los diez últimos partidos sino porque incluso cuando 'Galaxy' ha vuelto al equipo tras sus lesiones, él ha seguido jugando a su lado. Recordemos, por ejemplo, los partidos contra el Fenerbahçe o contra Osasuna tanto en Liga como en Copa.

Virtudes

Jauregizar encaja a la perfección en el estilo del Athletic. Se podría decir que cumple con buena nota casi todas las características que Valverde exige a un medio centro. Es rápido, incansable, voraz en los quites, tiene calidad, visión panorámica y mucho recorrido. Es idóneo, por tanto, para un equipo que presiona con tanta intensidad y que necesita un ritmo tan alto de juego para ser competitivo. Si consigue mejorar su llegada al área rival –y visto lo visto ante el Valladolid parece que está en ese camino– hablaremos de un futbolista de máximo nivel. Porque nos habíamos olvidado de citar otra virtud del bermeano: la de ser fiable, muy regular. Su actitud siempre es perfecta.

Oportunidad Hizo un partidazo en la tercera jornada ante el Valencia y a partir de ahí despegó

El nivel que está mostrando ha sido una bendición para el Athletic, cuya sala de máquinas ha quedado un tanto renqueante en esta temporada tan dura. Ruiz de Galarreta todavía no ha podido coger el ritmo, lastrado por tres lesiones que le han tenido fuera casi tres meses. Beñat Prados ha ido mejorando su rendimiento, pero sin alcanzar todavía el del año pasado. Vesga, por su parte, continúa intentando reencontrarse con el jugador que fue hasta el curso pasado y todavía no lo ha conseguido. Y queda Herrera, al que le dejaron ir a Boca a cumplir su sueño porque, en el fondo, ya no aportaba nada. En este escenario, el paso al frente de Mikel Jauregizar ha sido una grandísima noticia para el Athletic.