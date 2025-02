La importancia de Vivián y Yeray, claves en el buen desempeño defensivo del Athletic

En un Athletic en el que el juego de ataque brilla gracias a la aportación de futbolistas como Oihan Sancet (12 goles) y Álex Berenguer (9 asistencias), es justo reconocer que Valverde ha construido el edificio rojiblanco con unos sólidos cimientos. 20 goles en 23 ... encuentros que dan continuidad a los 37 en 38 partidos de la pasada Liga y muestran la fiabilidad que ha logrado el Athletic a la hora de ser un grupo férreo y difícil de batir. Solo Atlético (15) y Getafe (17) encajan menos que los rojiblancos, que recuperaron frente al Girona esa fialibilidad que parecía haberse perdido en el inicio de 2025.

Fue el quinto partido sin encajar goles en Liga, una cifra baja en comparación con otros equipos, pero es que el Athletic solo ha encajado dos goles en tres encuentros –frente a Barcelona, Las Palmas y Betis– y nadie ha ido más allá en el torneo. Solo Osasuna en Copa (2-3) y Besiktas en Europa (4-1) fueron capaces de derribar con más facilidad de lo habitual la muralla rojiblanca.

Los números de Vivián y Yeray Vivián. 30 partidos acumula el central de Vitoria en cuatro competiciones esta campaña. Vivián. 2.478 minutos de juego, el segundo de la plantilla. Yeray. 16 partidos ha disputado Yeray, que se ha visto afectado por problemas físicos. Yeray. 1.261 minutos de juego. Ocupa la 14ª plaza.

En esta faceta defensiva todos trabajan, empezando por la presión de los delanteros cuando el rival tiene el control del partido, hasta la labor de los mediocentros en apoyo a los centrales a la hora de cerrar espacios y recuperar balones. Pero es necesario hablar de esos futbolistas específicos que mantienen al Athletic en pie cuando los rivales atacan. Una línea en la que Valverde ha encontrado el modo de alternar piezas sin que la maquinaria se resienta y donde es muy de agradecer la aportación de futbolistas que se han sumado a la causa como Yeray Álvarez, que en los últimos dos meses ha recuperado su mejor versión tras dejar atrás los problemas físicos que le han ido 'torturando' de forma recurrente.

Un líder para la defensa

El líder indiscutible es un Dani Vivián que apenas descansa. Lleva 30 partidos acumulados entre todas las competiciones y es el segundo jugador del Athletic en minutos acumulados, solo por detrás de Iñaki Williams. Internacional con España, a sus 25 años cuenta con galones en la plantilla rojiblanca por su concentración y carácter. Y además no hace ascos al ataque, ya que ha anotado tres goles. Su pareja habitual hasta final de 2024 ha sido Aitor Paredes, 23 encuentros, 2.000 minutos de juego y un debut con la selección española. Han sido la pareja principal de centrales para Valverde hasta que en 2025 ha regresado un Yeray que acumula cuatro encuentros completos –Celta, Leganés, Viktoria y Girona–, ha marcado un gol y, lo más importante, ha recordado a ese central que era titular indiscutible temporadas atrás.

Vivián Nacimiento. Vitoria, el 5 de julio de 1999. Trayectoria. Recaló en Lezama para jugar en el Basconia la temporada 2016-17. Un año cedido en el Mirandés. En el Athletic. Ha jugado 133 encuentros oficiales y ha marcado seis goles. Internacional con España.

En unas declaraciones al final de 2024, Yeray recordaba sus problemas –«lesiones, enfermedades... no he tenido suerte con este tipo de cosas»– y hablaba de la fortaleza defensiva del Athletic con el rendimiento de Vivián y Paredes. «Todos estamos supercontentos por ellos, ya el año pasado hicieron una campaña estupenda. Aun así, no les voy a poner las cosas fáciles e intentaré quitarles el puesto a cualquiera de los dos», aludiendo a la cantidad de partidos que debe afrontar el equipo esta temporada. «Ya sabíamos que íbamos a acumular muchos partidos. Las rotaciones y el cambio de equipo es bueno para todos. Son oportunidades para que esa gente que no le toca jugar de continuo pueda aprovecharlas», señaló. En su caso particular, «todo lo que sea sumar para mí es bueno», comentó.

Nacimiento. Barakaldo, el 24 de enero de1995. Trayectoria. Se ha formado en las categorías inferiores de Lezama hasta debutar con el primer equipo en 2016. En el Athletic. Ha jugado 244 encuentros oficiales y ha marcado cuatro goles.

Ese momento ha llegado. Y Yeray ha respondido a tal nivel que ahora el que tiene problemas para mantenerse en el once es Aitor Paredes. Bendito problema para Valverde, que incluso vio cómo Unai Nuñez, cuarto central, respondía siendo el mejor del equipo frente al Besiktas pese a los cuatro goles encajados por el Athletic.

Cambios Paredes lleva una gran campaña y Valverde puede rotar sin preocupaciones

Pero no solo aportan los centrales. Dos veteranos como Óscar de Marcos y Yuri Berchiche se han hecho con los laterales ofreciendo un nivel cercano al de sus mejores días. De hecho, Yuri es el sexto de la plantilla en minutos acumulados con 2.032, mientras que De Marcos es el décimo porque Valverde está midiendo las cargas al veterano jugador de Laguardia. Aun así, ya está en los 1.700 minutos de juego. Sus relevos son Gorosabel y Adama, dos laterales que cada vez que entran en la rotación cumplen con creces y el resultado es un rendimiento coral que mantiene a este Athletic como un bloque sólido y muy difícil de superar. Mantener ese rendimiento en los 15 jornadas que quedan para finalizar la Liga será fundamental para que los rojiblancos culminen con éxito su pelea por estar la próxima temporada en la Champions y que su himno vuelva a sonar en San Mamés.