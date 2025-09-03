Herrera se dehace en elogios hacia Valverde y recuerda las 'manías' de Bielsa: «Era todo un reto» El exfutbolista rojiblanco recuerda en un podcast su experiencia con ambos entrenadores, dos técnicos opuestos que, según él, han marcado su carrera

Tras más de quince años de carrera en el fútbol profesional, Ander Herrera ha conocido distintos estilos, personalidades y métodos en los entrenadores que le han dirigido. En su paso por el podcast 'Tengo un plan', el excentrocampista del Athletic ha hecho un repaso de cómo fue su experiencia con entrenadores que más le han influido en su carrera. Entre los que ha destacado a Marcelo Bielsa y Ernesto Valverde.

«Bielsa ha sido el entrenador más peculiar que he tenido, el más diferente», aseguró Herrera. El técnico argentino dirigió al Athletic entre 2011 y 2013, coincidiendo con el bilbaíno en los primeros años de su etapa en el club. «Es el único con el que he tenido marcaje individual prácticamente por todo el campo. Tenía un ojo espectacular, sabía exactamente lo que tú estabas pensando en cada momento del partido», recordó.

Además del enfoque táctico extremo, Herrera también subrayó el carácter único de Bielsa. «Me he reído mucho con él. Era muy peculiar, con rutinas muy marcadas. Nos concentrábamos dos días antes de los partidos fuera de casa en Europa, y en una plantilla tan joven como la que teníamos entonces, era todo un reto», explicó. Aunque no quiso entrar en detalles sobre las anécdotas, dejó claro que su etapa con el técnico argentino fue muy intensa.

Valverde, la otra cara del liderazgo

En el extremo opuesto, el actual centrocampista del Boca Juniors destacó la figura de Ernesto Valverde, actual técnico del Athletic con el que ganaron la Copa del Rey en 2024. Herrera considera al míster un referente de liderazgo tranquilo y honesto. «Me parece un entrenador 'top'. No está todos los días dándote la charla ni llenándote de información, pero es un tipo respetado porque va de frente, te mira a los ojos y no te engaña», afirmó.

Herrera valoró especialmente esa capacidad de gestionar el grupo sin la necesidad de imponerse constantemente. «No todos los entrenadores necesitan ser vehementes o estar corrigiendo cada detalle. A veces, el respeto se gana con la coherencia y el trato humano. Y Valverde es un ejemplo de eso», añadió.

El entrenador, una figura determinante

A lo largo de la charla, Herrera reflexionó también sobre el rol del entrenador en el fútbol actual. «Cada vez hay mejores técnicos, más formados. Los jugadores son más físicos, más preparados, y eso hace que tener un buen entrenador marque aún más la diferencia», opinó.

El exjugador del Manchester United y el PSG aseguró que ha vivido experiencias muy diversas, desde entrenadores «militares» como Louis Van Gaal, hasta gestores de grupo como Vicente del Bosque, a quien no tuvo como técnico, pero cuya figura valora por lo que otros compañeros le han contado. Para Herrera, la clave está en adaptarse y aprender de cada estilo.

Más allá de los entrenadores, Herrera también habló sobre el liderazgo en el vestuario, una responsabilidad que él asume desde la coherencia. «Intento ser un líder dando ejemplo: llegar pronto, alimentarse bien, tratar con respeto a todo el mundo en el club... que los jóvenes puedan verse reflejados en mí», explicó. Y mencionó a referentes como Messi o Sergio Ramos, cada uno con su estilo, pero igual de influyentes. «He visto a Messi saludar hasta al jardinero. Cuando ves a alguien así comportarse con tanta educación y humildad, entiendes por qué es el mejor», sentenció.