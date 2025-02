¿Hará Julen Axpe de speaker en San Mamés en el Athletic-Valladolid? El humorista lo desvela

Juanma Mallo Lunes, 17 de febrero 2025, 15:31 Comenta Compartir

El Athletic eligió a Julen Axpe, el habitual narrador de los encuentros del equipo de Ernesto Valverde en Danz, para dirigir la animación en el duelo entre la formación de David Aznar y la Real Sociedad este domingo en San Mamés. El vizcaíno, después de una pequeña intervención poco antes de que arrancara el derbi, se colocó en tribuna norte baja y tiró de las más de 20.000 personas congregadas en La Catedral para empujar a una formación que se ha colocado en tercera posición de la Liga F.

Cantó el himno, se lo dejó entonar a un joven espectador, como se puede ver en la imagen que acompaña esta información, lanzó el «Athletic, gu gara!» o el «Lololololo, Athletic Club»... Sin embargo, su participación provocó críticas en las redes sociales y también preguntas sobre si será la persona elegida por el club para liderar el fondo durante los encuentros del equipo masculino.

El presentador de 'Aupa hi!' ha querido responder a esas personas con un comunicado en su perfil de X (antes Twitter). También ha aprovechado para aclarar cuál va a ser su papel el próximo domingo, cuando el Athletic reciba en La Catedral al Valladolid (14 horas). «La semana que viene en Dazn dándolo todo en euskera como buen payaso», finaliza su intervención.

Empieza antes el vizcaíno con un vistazo a lo que ocurrió el domingo en La Catedral. «Ayer estuve en San Mamés de presentador y animador en el partidazo de la Liga F. Athletic Real. 21.000 personas, un ambientazo.Miles de niñas y niños animando a sus ídolas, con victoria».

De inmediato, pasa a la cuestión. «He visto algún mensaje sobre mi rol. Así que esta mañana quiero aclara cosas», comenta mientras aparece aclarando unos platos. «Fue una experiencia preciosa, porque sí, soy un payaso. Un payaso que le gsuta jugar y sobre todo jugarc on las personas que también les gusta jugar. Esa es mi energía aunque también entiendo que quizá no es la adecuada para cualquier contexto. Seguro que hay lugares donde los payasos sobramos. Y a partir de ahí me convierto en el malo de la película porque alguien me ve fuera de lugar. Pues sabes que le digo a esas personas, que puede que tenga razón desde su forma de ver la realidad».

También cuenta Axpe cómo se toma las críticas. «Cuando viene una mala opinión lo importante es mantener el eje, saber quién eres y porqué haces las cosas. Y a partir de ahí, humildad para escuchar y aprender del debate que se haya podido generar», indica antes de hacer un alegato a favor del fútbol femenino. «Hay batallas que te pasan por encima pero sobre todo hay causas que impulsar. Causas que viene con una fuerza imparable».

Al final de su vídeo, además de desvelar que estará en Dazn, vuelve a tirar de ironía para hablar de aclarar y ensuciar. «Ensuciarte para limpiarte aprendiendo a utlizar nuevas herramientas», dice mientras aparece con un plato manchado y también con un lavavajillas.