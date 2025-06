Guti desvela la parte que menos le gusta de la filosofía del Athletic: «Yo a mi hijo nunca le echo de casa»

A.M. Miércoles, 25 de junio 2025, 08:43 | Actualizado 08:54h. Comenta Compartir

El 'caso Nico' protagoniza las tertulias deportivas en los últimos días y anoche Guti quiso dar su opinión al respecto en 'El Chiringuito'. Tras conocerse que el jugador del Athletic ha alcanzado un acuerdo con el Barça, la leyenda del Real Madrid entendió la decisión de Nico: «Se merece el poder probar en un club grande. Lo único que quiere una persona en su vida es seguir creciendo».

❌ "YO A MI HIJO NUNCA LE ECHO DE MI CASA".



👐 "Hay jugadores que por su calidad nunca se irán... y otros que, por lo mismo, se merecen ir a otro club".



🦁 @GUTY14HAZ, la filosofía del Athletic y las salidas más traumáticas. pic.twitter.com/4gL6yTAU6X — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 24, 2025

Minutos antes, en el programa, habían analizado otras salidas de jugadores del Athletic que habían sentado mal entre la afición. Ponían de ejemplo a Fernando Llorente o Javi Martínez. Guti criticó la postura de aquel entonces de parte de la masa social. «Lo que tuvieron que soportar en los entrenamientos... eso no lo puede entender nadie», afirmó y expresó lo que no le gusta de la filosofía del club bilbaíno: «¿Cuál es el sentimiento del Athletic y del aficionado cuando se le dice a un jugador 'ya no te quiero, vete'? Coño, si es mi hijo. ¿Yo a mi hijo le echo de mi casa? No, yo me lo quedo. Si no vale... bueno, pero es mi hijo».

El exfutbolista madrileño, ahora tertuliano en el programa de Pedrerol, puso ese ejemplo para que se entendiese un poco más la decisión de Nico Williams de marcharse. «Me encanta la filosofía del Athletic pero en este caso no la comparto. Hay jugadores que por su calidad nunca se irán... y otros que, por lo mismo, se merecen ir a otro club. Esta es la realidad».

Guti ya aconsejó a Nico quedarse un año más en el Athletic el año pasado por ser «un año especial» para el equipo. «Es un jugadorazo pero tiene que seguir demostrando porque aún está a años luz de los grandes jugadores», afirmó entonces. Ahora se muestra comprensivo con que quiera afrontar un cambio.

El '14' del Real Madrid siempre ha mostrado su cariño al Athletic y, en especial, a una de sus leyendas, Julen Guerrero. «Pudo jugar en cualquier equipo pero decidió hacerlo en el de sus amores. Si hubiese salido a un Real Madrid o Barça, hubiese hecho más cosas. Pero no todo es eso en la vida», dijo en su día sobre el portugalujo. También se deshizo en elogios hacia el Athletic por su modo de entender el fútbol: «A mí es de los equipos que más me gustan de España. Quitando el Real Madrid, luego el Athletic. El Madrid porque lo he vivido y después el Athletic, por su filosofía».