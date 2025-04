El guiño de Asier Garitano al Athletic en su llegada al Sporting

Gabriel Cuesta Miércoles, 9 de abril 2025, 18:26 | Actualizado 18:36h. Comenta Compartir

Guiño de Asier Garitano al Athletic en su presentación como nuevo entrenador del Sporting. El técnico de Bergara no se olvida de su pasado en Lezama como jugador. Allí se formó para luego desarrollar una carrera lejos de Bilbao, pero sigue sin olvidarse de sus orígenes. El detalle se produjo en el momento en el que el presidente del club asturiano, David Guerra, entregó al preparador una camiseta rojiblanca del equipo con su nombre. Tras unos segundos observándola, comentó con una sonrisa pícara que era unos «buenos colores».

Garitano, de sentimiento athleticzale, ha entrenado a rivales vascos como Real Sociedad o Alavés. Formado en Lezama como jugador, cumpliría su etapa como rojiblanco alcanzando el Bilbao Athletic. Después defendió los colores de clubes como Eibar o Cádiz, entre otros. Tras colgar las botas, se volcó en los banquillos. Dirigió al Orihuela, Alcoyano... hasta conseguir con el Leganés el ascenso a Primera. En Butarque estuvo cinco años.

Luego firmó etapas discretas en la Real Sociedad, Alavés... Hasta rozar el play off con el Tenerife y, ahora, llega a Gijón para tratar de certificar la permanencia de un Sporting en apuros, asomado al abismo del descenso tras una nefasta racha de resultados. «No sé si soy el perfecto, soy el que soy. Perfecto no soy. Tengo las ideas bastante claras para saber qué hay que hacer para conseguir el objetivo. Ya he vivido una situación parecida. Lo más importante es que tenemos unos jugadores que son buenos y eso me da tranquilidad», señaló durante su presentación en El Molinón.