Guía de viaje para acompañar al Athletic en la Champions

Once años después de la última presencia en la Champions League del Athletic, la afición rojiblanca prepara ya el petate para acompañar al equipo en ... esta nueva aventura en la máxima competición continental, la sexta en su centenaria historia. Con los destinos conocidos desde este jueves, hoy se han revelado el orden y las fechas de todos los encuentros. La primera salida será el 1 de octubre a Dortmund. En noviembre llegarán otros dos viajes, a Newcastle el día 5 y a Praga el 25. La última salida tendrá como destino Bérgamo ya con el cambio de año, el 21 de enero. Con el calendario en la mano y sabiendo que todos los partidos se disputarán a partir de las 21.00 horas, hacemos un planning de viaje con las mejores opciones a día de hoy -no se tienen en cuenta los vuelos chárter que posiblemente se fleten- para seguir al equipo por Europa.

Dortmund

Los rojiblancos visitarán el imponente Signal Iduna Park el primer día de octubre. Dortmund es la octava ciudad más grande de Alemania. Enclavada en la región del Ruhr, se encuentra tan solo 70 kilómetros de Dusseldorf. La compañía Eurowings tiene conexión directa. Por 194 euros -a día de hoy-, el vuelo partiría de Loiu a las 15.50 horas y arribaría al aeropuerto germano a las 17.50 horas. Quedaría después el traslado hasta Dortmund. En tren se cubre en solo 45 minutos. La vuelta, al día siguiente a las 11.30 de la mañana y aterrizaje en La Paloma a las 13.35 horas. Esta opción tiene el inconveniente de los tiempos. La logística de los partidos de Champions aconseja llegar con antelación al campo. Para evitar llegar con el tiempo demasiado justo, existe la posibilidad de optar por Vueling. Esta ofrece conexión con Dortmund con una escala de casi cinco horas en Barcelona. La salida desde Bilbao sería a las 10.45 horas, con la llegada a Alemania a las 15.35 horas, lo que dejaría más tiempo para llegar al estadio.

Cualquiera de estas dos alternativas supone hacer noche en una ciudad fundada en el año 882 y que durante varios siglos floreció en el seno de la Liga Hanseática (Hansa), una federación de urbes del norte de Europa que dominaron el comercio en el continente hasta el siglo XVII. A día de hpoy (30 de agosto) se pueden encontrar alojamientos para una noche desde 59 euros. Más en el centro de la ciudad, hay opciones a partir de 91 euros. Desde el punto de vista turístico, conviene saber que Dortmund ha sufrido en su historia el embate de las guerras. Fue destruida en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) y en la Segunda Guerra Mundial (1939-45). En las últimas décadas ha dejado atrás su pasado industrial y minero para reconvertirse en un importante polo de tecnología biosanitaria y como ciudad de servicios.

Newcastle

La segunda salida de los de Valverde tendrá como destino el norte de Inglaterra. Será el miércoles 5 de noviembre. Con Londres situada a una distancia de más de cinco horas, las mejores opciones son optar por Manchester o Edimburgo. En el caso de la primera, Easyjet tiene vuelo directo, pero en este caso, parte el martes a las 10.50 horas y llega a las 11.55. De allí se puede coger un tren que lleva en poco más de dos horas a Newcastle. Para ir el mismo día del encuentro, un avión de Vueling despega desde Bilbao a las 7.10 y aterriza en Manchester a las 11.50 tras hacer escala en Barcelona. La vuelta se alarga en cualquiera de las opciones. Un avión despega el día 6 a las 13.20 horas y aterriza en Bilbao a las 21.15 horas. Para el alojamiento, existen las opciones más económicas que parten desde los 44 euros.

Si se opta por Edimburgo, un avión de Vueling e Easyjet sale de la capital vizcaína a las 7.45 horas y llega a la capital escocesa a las 13.30. Desde esta, un trayecto en tren de menos de dos horas nos dejaría en Newcastle con el tiempo suficiente para llegar al partido. Fundada en época romana junto al río Tyne y con el castillo Keep como uno de sus principales atractivos turísticos, la afición rojiblanca ya visitó la ciudad del norte de Inglaterra en 1994. Aquel día, el equipo dirigido por 'Jabo' Irureta iba perdiendo 3-0 hasta que los goles de Ziganda y Suances dejaron el resultado al alcance del empuje de San Mamés. Un recordado gol del delantero navarro en la vuelta en la Catedral dio el pase a la tercera ronda de aquella Copa de la Uefa.

Praga

El 25 de noviembre será el momento de viajar a Praga, el destino más atractivo desde el punto de vista turístico de las cuatro ciudades que visitarán los rojiblancos. Bilbao cuenta con conexión directa con la capital checa con Vueling, pero solo opera los domingos y los jueves. Dado el atractivo, se puede optar por alargar la estancia en la ciudad centroeuropea y visitar así joyas como la Plaza de la Ciudad Vieja, la Torre del Reloj, el Puente de Carlos, el castillo o la catedral de San Vito. Si no se dispone de esos días libres, una buena opción es coger un avión de Lufthansa que parte de la capital vizcaína a las 6.45 horas y aterriza en Praga a las 11.05 tras una escala en Frankfurt. Teniendo en cuenta que el partido se juega a las 21.00, habría tiempo para disfrutar unas horas del corazón de Chequia.

Para el regreso, la opción más rápida es un vuelo de Vueling el miércoles 26 a las 10.55 que llegaría a Bilbao, tras escala en Barcelona, a las 17.00 horas. En caso de disponer de algo más de tiempo, ese mismo jueves hay conexión directa con un vuelo a las 12.40. Ahora mismo, los precios para pasar la noche son bastante económicos y se puede encontrar alojamiento desde 37 euros. Cabe recordar que el Athletic ha jugado dos veces en Praga. La primera fue en la Copa de Ferias de la temporada 1970-71. La segunda, el 4 de octubre de 2012, en la segunda jornada de la fase de grupos de la Europa League. En ambos el rival fue el Sparta, que se impuso en los dos encuentros.

Bérgamo

El periplo viajero de la primera fase de la Champions terminará en Italia. Ryanair tiene conexión directa desde Santander con el aeropuerto de Milán-Bérgamo. Los aviones salen los miércoles y los sábados, si bien en la página web de la compañía no se pueden seleccionar más allá de octubre. Desde Bilbao parte un avión el mismo 21 de enero a las 6.45 que aterriza en la ciudad transalpina a las 13.05 tras hacer escala en Madrid. Otra opción, más turística, es optar por un vuelo directo de Vueling el domingo 18 de enero por 35 euros. Despega a las 14.35 horas y aterriza a las 16.30 horas en el aeropuerto de Milán. Quedarían tres días por delante para visitar la propia Milán, el resto de la Lombardía y Venecia. A día de hoy se puede dormir en el centro de Bérgamo a partir de 64 euros. Para regresar, el jueves 22 de enero salen varios aviones tanto desde el propio aeropuerto de MIlán-Bérgamo como el de Malpenza, todos ellos con escala.