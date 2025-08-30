El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Guía de viaje para acompañar al Athletic en la Champions

Repasamos las mejores opciones para acompañar a los rojiblancos en sus partidos en Dortmund, Newcastle, Praga y Bérgamo

Jon Garay

Sábado, 30 de agosto 2025, 16:03

Once años después de la última presencia en la Champions League del Athletic, la afición rojiblanca prepara ya el petate para acompañar al equipo en ... esta nueva aventura en la máxima competición continental, la sexta en su centenaria historia. Con los destinos conocidos desde este jueves, hoy se han revelado el orden y las fechas de todos los encuentros. La primera salida será el 1 de octubre a Dortmund. En noviembre llegarán otros dos viajes, a Newcastle el día 5 y a Praga el 25. La última salida tendrá como destino Bérgamo ya con el cambio de año, el 21 de enero. Con el calendario en la mano y sabiendo que todos los partidos se disputarán a partir de las 21.00 horas, hacemos un planning de viaje con las mejores opciones a día de hoy -no se tienen en cuenta los vuelos chárter que posiblemente se fleten- para seguir al equipo por Europa.

