El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente El Athletic abrirá la Champions en San Mamés contra el Arsenal el 16 de septiembre
San José y Susaeta fueron los autores de los goles en el último partido del Athletic en Champions. Los rojiblancos ganaron 2-0 al Bate Borisov en San Mamés el 10 de diciembre de 2014. Efe

El Athletic abrirá la Champions en casa contra el Arsenal el 16 de septiembre

El partido contra el PSG, también en La Catedral, será el 10 de diciembre. Los rojiblancos cerrarán la fase de grupos el el 28 de enero contra el Sporting de Portugal

Jon Garay

Jon Garay

Sábado, 30 de agosto 2025, 12:22

El Athletic ya conoce el calendario de partidos para su vuelta a la Champions League once años después de su última participación en la máxima ... competición continental. Los rojiblancos abrirán la competición contra el Arsenal de Mikel Arteta el 16 de septiembre (18.45 horas) y la cerrarán frente al Sporting de Portugal el 28 de enero (21.00 horas).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  2. 2

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  3. 3

    El niño de once años evacuado de las piscinas de El Fango murió ahogado
  4. 4

    La hija de Pelicot dice que ya no se habla con su madre: «Me ha abandonado»
  5. 5 ¿Cuándo volverá el buen tiempo a Bizkaia?: el pronóstico de la Aemet para esta semana
  6. 6 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  7. 7

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu
  8. 8

    Mungia reinventa el caserío de Olentzero ante la caída de visitantes
  9. 9 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  10. 10 Un hombre le roba el móvil a punta de navaja y le obliga a hacerse un selfie con él en Balmaseda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic abrirá la Champions en casa contra el Arsenal el 16 de septiembre

El Athletic abrirá la Champions en casa contra el Arsenal el 16 de septiembre