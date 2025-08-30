El Athletic abrirá la Champions en casa contra el Arsenal el 16 de septiembre

El Athletic ya conoce el calendario de partidos para su vuelta a la Champions League once años después de su última participación en la máxima ... competición continental. Los rojiblancos abrirán la competición contra el Arsenal de Mikel Arteta el 16 de septiembre (18.45 horas) y la cerrarán frente al Sporting de Portugal el 28 de enero (21.00 horas).

La primera jornada fuera será frente al Borussia Dortmund el 1 de octubre (21.00 horas). Le seguirá la visita del Qarabag (22 de octubre, a las 18.45 horas) y dos salidas seguidas, la primera a Newcastle (5 de noviembre a las 21.00 horas) y la segunda, a Praga (25 de noviembre a las 21.00 horas). En la sexta jornada, el 10 de diciembre, el partido más complicado, la visita del PSG de Luis Enrique a San Mamés (21.00 horas). En la penúltima jornada, el 21 de enero, será el turno del encuentro contra el Atalanta en Bérgamo (21.00 horas).

Estos ocho encuentros correspondientes a la fase de grupos se sumarán a los 28 que el conjunto rojiblanco ha disputado en sus cinco participaciones anteriores entre la antigua Copa de Europa y la Champions League a lo largo de su historia. La última, en la temporada 2014-15, se midió al Porto luso, al Shaktar Donestsk ucraniano y al Bate Borisov bielorruso. Los rojiblancos, dirigidos como ahora por Ernesto Valverde, no pasaron de la fase de grupos tras quedar tercero por detrás de los portugueses y los ucranianos. El mal arranque fue clave. Los rojiblancos se estrenaron en San Mamés con un empate a cero frente a un conjunto ucraniano preñado de brasileños y dirigidos por Mircea Lucescu. Peor todavía fue la segunda jornada, con la derrota encajada en Bielorrusia (2-1).

Los dos siguientes encuentros enfrentaron a los bilbaínos con el 'coco' del grupo. El Porto, dirigido entonces por Julen Lopetegui y con jugadores como los brasileños Danilo y Casimiro y el colombiano Jackson Martínez en plantilla, se impuso 2-1 en el estadio do Dragao y 0-2 en La Catedral. Ya eliminados, los rojiblancos obtuvieron sus dos únicas victorias contra el Shaktar en Ucrania (0-1) y el Bate en San Mamés (2-0). Los autores de los goles fueron San José y Susaeta. Fue el 10 de diciembre de 2014.

Un fijo de 18,7 millones de euros

Además de lo que supone reto deportivo de medirse a los mejores equipos del continente, la renovada Champions League supondrá para el Athletic una importante fuente de ingresos. Solo por participar, la entidad se asegura un fijo de 18,7 millones de euros. A partir de ahí, cada victoria supone 2,1 millones y el empate, 700.000 euros. Los ocho primeros clasificados de la liguilla virtual suman un bonus de dos millones.

En caso de tener que disputar la eliminatoria de clasificación y ganarla, el montante es la mitad, un millón. Por jugar en octavos, la UEFA entrega 11 millones, 12,5 por los cuartos, 15 por las semifinales y 18,15 por alcanzar la final. El campeón se lleva 25 millones. A todo ello hay que añadir el conocido como 'valor pilar', que se distribuye en base al coeficiente deportivo de cada club y a los pagos relacionados con el mercado televisivo. En total, la competición repartirá 2.470 millones, 33 más que en la edición anterior, cuando se estrenó el nuevo modelo.