Quién es Fabrizio Romano, el gurú de los fichajes que ha dado la noticia del acuerdo de Nico con el Barça

Alain Mateos Jueves, 19 de junio 2025, 12:20 Comenta Compartir

Decir Fabrizio Romano en el fútbol es hablar del mercado de fichajes. El italiano (Nápoles, 1993) es un auténtico especialista en este apartado. Con 17 años dio su primer pelotazo al ser el primero en anunciar el traspaso de Mauro Icardi del Barça B a la Sampdoria y a partir de ahí se generó una marca personal que ahora le ha convertido en un gurú de los fichajes en el fútbol. Lo que dice va a misa y lo bautiza como 'here we go!' (allá vamos, en castellano). Es su sello. Si no añade esta frase a la noticia de un fichaje, el aficionado del club involucrado en el traspaso no se queda tranquilo.

Fabrizio Romano ha sido el primero en anunciar que el Barça y Nico Williams ya tienen un acuerdo. El jugador del Athletic cobraría entre 7 y 8 millones de euros y firmaría hasta 2031 si se termina de dar el traspaso. Aún no tiene el sello 'here we go' porque aún no hay acuerdo entre clubes ni pago de cláusula.

El italiano siempre ha presumido de dejar al margen los rumores y evitar el humo que se genera en las redes sociales en torno al mercado de fichajes del fútbol. «Nunca voy a publicar un rumor del que no esté 100% seguro», ha señalado en muchas entrevistas. Para confirmar la información cuenta con una infinita agenda de más de «mil» contactos entre los que se incluyen clubes de fútbol, futbolistas y representantes.

Romano comenzó su carrera periodística en Italia, de la mano del entonces representante de Icardi, que le pidió que escribiese un artículo sobre uno de sus jugadores. Lo hizo y se ganó el favor del agente, que le informó en exclusiva de la marcha del futbolista primero a la Sampdoria y después al Inter. Este último fichaje, Romano lo anunció un año antes de que fuese oficial. Con aquella noticia se convirtió en un rostro importante en Italia y le valió para incorporarse al medio británico Sky Sports, donde trabaja desde hace más de una década.

Pero el gran golpe de Romano se produjo en 2021 cuando Messi fichó por el PSG. El italiano narró minuto a minuto las negociaciones e incluso llegó a anunciar que había acuerdo entre Barça y jugador para renovar. Tras la negativa de LaLiga a inscribir el nuevo contrato del astro argentino porque el Barçá excedía las reglas financieras, este fue el primero en poner cifras al acuerdo de Messi con el PSG. Aquello le disparó la fama. Pasó de tener medio millón de seguidores en 'X' -antes Twitter- a superar los cuatro. Actualmente le siguen 25 millones de personas en esta red social y 37 en Instagram. Para entender la magnitud de las cifras, el Barça 'solo' tiene 22 millones de seguidores en su perfil en castellano de 'X'.

Después de Icardi y Messi llegaron más y más fichajes como el de Bruno Fernandes, el primero que llevó el sello 'here we go!'. Según cuenta en diferentes medios, su horario laboral en verano, cuando se abre el mercado de fichajes, va más allá de las veinte horas. Se levanta con el teléfono y se acuesta sobre las cinco de la madrugada con el móvil cerca de la cama. Durante el invierno tampoco descansa: «Tengo como un calendario donde pongo nombres de gente a la que quiero llamar solo para mantener el contacto, también en septiembre, octubre, noviembre… Pasé el día 23 de diciembre del año pasado siete horas al teléfono, simplemente felicitando las fiestas a todas mis fuentes. No hablamos de fichajes, solo de '¿cómo está tu familia?' y 'os deseo lo mejor en estos días'».

Temas

Audiencias