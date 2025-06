El expresidente del Barça Joan Gaspart llama «populista» a Uriarte y le acusa de «echar gasolina» al 'caso Nico' Hace unos meses ya sembró la duda sobre el Athletic y el año que logró la salvación in extremis: «Yo era vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y me llevaré a la tumba lo que pasó»

El expresidente del Barça Joan Gaspart ha vuelto a verter acusaciones muy graves contra el Athletic y, en este caso, contra su presidente, Jon Uriarte. El que fuera predecesor de Joan Laporta en el cargo y durante casi dos décadas vicepresidente institucional de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) considera que «la afición del Athletic está siguiendo el populismo del presidente (Uriarte)». Y manda un mensaje al dirigente rojiblanco en el podcast 'Solo para culés' de 'El chiringuito': «Estás haciendo un daño tremendo que va más allá del fútbol y del Barça y el Athletic».

No es la primera vez que Gaspart saca los pies del tiesto. El pasado mes de enero sembró la duda sobre el Athletic y la temporada donde logró la salvación de la categoría in extremis. «Hace unos años el Athletic se iba a Segunda División y al final no se fue. Yo era vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y me llevaré a la tumba lo que pasó», dijo sin aportar ningún tipo de prueba.

Aquellas declaraciones fueron fruto de lo vivido en la última Supercopa, cuando Dani Olmo y Pau Víctor fueron inscritos en la competición gracias a la intervención del CSD -órgano dependiente del Gobierno-. Durante esos días, LaLiga y la Federación habían dejado claro que el Barça no cumplía con las reglas financieras y el Barça se quedó solo ante el resto de clubes, aunque consiguió el aval del Gobierno.

Ahora Gaspart vuelve a arremeter contra el Athletic, aunque lo hace directamente contra la junta directiva y en concreto contra Jon Uriarte: «Él ha echado gasolina y alcohol al fuego porque la afición, como es lógico, le ha seguido». No se queda ahí el exmandatario culé, que además recuerda que él se sentó a negociar con Aurtenetxe para fichar a Zubizarreta. También alude a los lazos culturales entre vascos y catalanes con el objetivo de llegar a la masa rojiblanca: «No vas a conseguir que entre los vascos y catalanes haya diferencias por culpa de un estupendo y gran jugador como es Nico Williams».

Antes de zanjar su intervención, Gaspart anuncia que viajará a Bilbao en el próximo partido de Liga con el objetivo de «reunirse con las peñas de Bilbao» y explicarles que «no tienen ninguna razón para enfadarse con nosotros». «Estoy seguro de que les voy a convencer», apunta. «Si el presidente (Uriarte) quiere seguir con su guerra personal, es su problema. Pero estoy seguro que los vascos, y en este caso los aficionados y socios del Athletic, piensan así porque el presidente les ha llevado a ese campo de populismo».