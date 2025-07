La estrella apagada de Djaló

La inminente salida de Álvaro Djaló para buscar minutos de juego en Catar supone una decepción deportiva en la importante apuesta que realizó la junta ... directiva liderada por Jon Uriarte por un futbolista que causó sensación en Portugal en la temporada 2023-24. El rendimiento que ofreció el extremo en el Sporting de Braga tanto en liga como en Champions llevó a Mikel González, director deportivo rojiblanco, a apostar fuerte por Djaló, que se convirtió en el tercer fichaje más caro de la historia del Athletic –15 millones de euros más cinco en variables–, solo por detrás de los de Iñigo Martínez (32) y Yuri Berchiche (24,7). Pero mientras estos dos se convirtieron en titulares indiscutibles en el equipo rojiblanco, Djaló nunca pudo ganarse la confianza de Ernesto Valverde en una zona llena de competencia.

Nacido en el barrio de Vallecas hace 24 años, Álvaro Djaló llegó a Bizkaia a los cinco años y fue formado futbolísticamente en la UD San Miguel de Basauri y la SD Begoña de Bilbao, hasta que a los 17 años salió al Sporting de Braga, donde no paró de crecer. El delantero, cuya familia procede de Cabo Verde, firmó con la entidad rojiblanca hasta el 30 de junio de 2029. «El Athletic y el Braga han alcanzado un acuerdo de traspaso por Álvaro Djaló, que se incorporará a la disciplina rojiblanca el curso que viene con un contrato de cinco temporadas. Un contrato que recoge una estructura salarial fija y un componente de variable por objetivos», expuso el Athletic en un comunicado que dio a conocer el 4 de marzo de 2024, porque al cotizar los bracarenses en La Bolsa era obligatorio comunicar cualquier movimiento económico.

En el mismo se explicaba que «en lo que va de la presente campaña ha marcado 14 goles (cinco de ellos en la Champions League y uno en la Europa League)», y se subrayaba que el delantero puede actuar «tanto en punta como en la media punta o en cualquiera de las dos bandas. Destaca por su capacidad goleadora, juego asociativo, velocidad y golpeo, cualidad que le permite también ser un especialista a balón parado».

Todas esas virtudes quedaron eclipsadas cuando Djaló se vistió la camiseta del Athletic en partido oficial. Al punto de que fue perdiendo protagonismo poco a poco y quedó muy atrás en las rotaciones de Valverde en la segunda mitad de la temporada, hasta completar un balance desolador. Fue el vigesimosegundo en minutos en la plantilla (976), con un gol y cero asistencias. Una lesión que le tuvo casi dos meses apartado no le ayudó en nada a ganarse un puesto en el equipo.

«Somos positivos»

En febrero Mikel González, su gran valedor, reconocía en rueda de prensa que «venía de hacer una temporada enorme en Braga, no solo en la liga portuguesa sino también en la Champions y la Europa League», indicó el director general de fútbol rojiblanco. «Ni mucho menos hemos visto al mejor Álvaro, pero somos positivos», admitió en San Mamés. «Teníamos grandes expectativas puestas en él. El propio jugador es el primero que no está contento con su situación. Nuestro trabajo es ayudarle a recuperar su nivel y alegría. Tiene una competencia increíble, los hermanos Williams, Berenguer... No es fácil entrar en este Athletic, pero creemos que la mejor versión de Álvaro va a llegar y además la necesitamos».

Pero la situación no cambió en los siguientes meses, al punto de que el valor de mercado del delantero se redujo casi a la mitad. Según el portal Transfermarkt, referencia mundial en el mercado del fútbol y una de las alusiones constantes de Mikel González, Djaló finalizó el curso con un valor de mercado de ocho millones. Es decir, un 47% menos del que tenía cuando fichó por el club rojiblanco. Recuperar ese valor económico y el rendimiento deportivo que todavía no ha demostrado en Bilbao será el reto del delantero durante la temporada que le espera en Catar.