La emoción de Laporte al hablar de su hijo Lucay: «Ama al Athletic. Con 3 años ya se sabe el himno» El central rojiblanco recuerda su visita a Lezama como jugador del Manchester City pocos meses después del nacimiento de su primer hijo

A.M. Jueves, 16 de octubre 2025, 13:00 | Actualizado 13:09h.

Aymeric Laporte ha regresado a Bilbao siete años después. Se fue con 24 años y ahora regresa con 31, y como padre de un niño y una niña. El mayor, Lucay, tiene tres años y medio, y ya se sabe de memoria el himno del Athletic.

Lo cuenta su padre en una emotiva entrevista publicada en las redes sociales del club rojiblanco. «Ama al Athletic», confiesa el nuevo fichaje rojiblanco. Él tiene buena parte de culpa: «Lucay es socio desde que nació, lo decidí así. Quiero que sea así».

El propio Laporte se sorprende de la facilidad que tiene el pequeño para aprenderse el himno del Athletic. «Con tres años y medio se lo sabe espectacular», asegura.

Uno de los primeros regalos que recibió Lucay como aficionado del fue un león de peluche con su nombre. Lo recibió de mano de Iñaki Williams. Ocurrió en 2022. Laporte pertenecía al Manchester City y viajó a Bilbao para tratarse de una lesión que le mantenía apartado de los terrenos de juego. Durante su estancia en la capital vizcaína aprovechó para regresar a Lezama y saludar a sus antiguos compañeros. Fue recibido por Iñaki, que le entregó este regalo de parte de la plantilla. Lucay, que nació en Bilbao, solo tenía entonces unos meses de vida.