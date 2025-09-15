Los elogios de Raya a Simón, que le cierra el paso en España: «Es un porterazo»
«San Mamés es uno de los estadios en los que quería jugar», dice el guardameta del Arsenal
Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:59
David Raya (Barcelona, este lunes 15 cumple 30 años) lleva trece años en el fútbol inglés, al que llegó en 2012 desde el Cornellá al ... Blackburn Rovers. En 2023 fichó por el Arsenal, en donde se ha convertido en uno de los guardamentas de referencia en la Premier con el récord de 42 porterías a cero en dos campañas.
En Bilbao se mide al portero que le cierra el paso a la titularidad en la selección de España, Unai Simón, con quien ha coincidido recientemente en La Roja. «Hablamos un poco por encima del partido. Ya nos medimos en pretemporada. Como portero demuestra lo que es él solo. Es un porterazo. Da unas garantías increíbles en la selección y en su club. Es un placer compartir vestuario con él en selección», ensalzó.
El portero catalán dijo estar encantado de jugar por primera vez en San Mamés: «Este es uno de los estadios en los que quería jugar. Lo que hablo con mis compañeros de la selección del Athletic y con Zubimendi y Merino es que es un estadio increíble en el que la afición siempre aprieta.
El exrojiblanco Kepa ha llegado al Arsenal. Mikel Arteta definió a Raya hace unos días como «el mejor portero de la historia del club», lo que garantiza su titularidad. «Somos el Arsenal y jugamos para ganar. Hace falta la competencia para sacar todo lo bueno», añadió.
