Guruzeta trata de ganar un balón por alto en el partido ante el Mallorca. Maika Salguero

El ejemplo del otoño triunfal del Athletic de 2024

Nada le vendría mejor al Athletic que un despegue tras el parón de octubre parecido al de la pasada temporada

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:22

Comenta

En cada parón de Liga es inevitable preguntarse cómo afectará al equipo el descanso competitivo. Las opiniones suelen ser dispares, pero hay lugares comunes impuestos ... por la lógica. Si un equipo está muy bien y todo parece rodar a su favor, la interrupción siempre es vista con disgusto. A nadie le agrada que se detenga la música cuando más disfruta bailando. El caso contrario ya no está tan claro. Si un equipo está mal, el parón puede parecer un alivio, una buena oportunidad para respirar hondo, reflexionar en grupo e intentar arreglar las cosas. Ahora bien, también puede parecer un incordio. Esas dos semanas se pueden hacer muy largas y generar la ansiedad que provocan siempre las heridas abiertas.

