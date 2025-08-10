Muchas dudas y pocas soluciones

Lo mejor que se puede decir de la pretemporada del Athletic es que terminó ayer en Londres. Porque el último duelo ante el Arsenal tampoco ... trajo buenas noticias para el equipo que prepara Ernesto Valverde. De hecho, siguió la tónica de los partidos anteriores, derrota y algún jugador lesionado, en este caso un Unai Gómez que se tuvo que retirar en el minuto 24 con un problema muscular. Se cierra así un periodo de preparación donde la dirección deportiva apostó por una pretemporada exigente de cara a tomar el pulso competitivo ante equipos nivel Champions y la plantilla ha acusado ese esfuerzo.

«Nos ha salido caro el viaje», se lamentó Valverde tras el doble amistoso de Liverpool, donde el Athletic regresó con siete goles encajados y tres futbolistas con problemas físicos. En realidad, ha sido lo habítual de un veranototalmente contrario a lo que fue la pasada temporada. En la rueda de prensa de balance final, Mikel González se congratulaba del elevado nivel de disponibilidad que habían tenido los jugadores a lo largo del curso 2024-25, sin apenas lesiones más allá de las seis que sufrió Oihan Sancet y que frenaron su proyección. Pero ha sido arrancar esta pretemporada y acumularse los problemas.

La dolorosa noticia del positivo de Yeray Álvarez y su posterior suspensión a la espera de que se resuelta su caso pareció ser premonitorio de un verano complicado. Tras dos encuentros tranquilos ante la Ponferradina -única victoria rojiblanca- y Alavés, donde Ernesto Valverde repartió minutos en dos bloques, cuando hubo que subir el nivel de exigencia en Eindhoven y el minutaje entre la plantilla, los contratiempos aparecieron. Ya en aquella convocatoria no estuvo Lekue, con problemas físicos, mientras Maroan había sufrido molestias en una rodilla. Y en el minuto 70, Aitor Paredes tuvo que retirarse del campo tras estirar su pierna en busca de un remate al que no llegó. «Sólo ha sido un calambre», dijo Valverde, pero después se convirtió en una sobrecarga y el caso es que dos semanas después, el central de Arrigorriaga sigue fuera del equipo.

Ante el Racing llegó la grave lesión de Egiluz, que se perderá toda la temporada, y frente al Liverpool se tuvieron que retirar antes de tiempo Sancet y Prados, que no podrán arrancar la Liga por sus respectivos problemas, y un Yuri que sí se recuperó a tiempo de estar en el duelo de ayer en el Emirates, donde en el minuto 24 se tuvo que marchar Unai Gómez. Un contratiempo muscular que a buen seguro le hará pederse el partido de Liga del domingo frente al Sevilla y que coloca a Valverde con cinco bajas seguras -Yeray, Sancet, Egiluz, Prados y Unai-.

Buscar soluciones

Tan precaria situación está obligando a Valverde a buscar soluciones y tomar precauciones. A la espera de que llegue un Aymeric Laporte cada vez más necesario en el eje de la defensa, el preparador se las apaña para presentar a la vez un equipo fiable mientras evita nuevos contratiempos con determinados jugadores. Ayer apostó por jugar con Yuri como central izquierdo junto a Vivián, mientras desplazó a Lekue al lateral izquierdo, una solución que no funcionó por ejemplo en Laguardia contra el Alavés y ayer desde luego tampoco, porque en la primera parte Saka hizo mucho daño a los rojiblancos por ese costado. Pero Valverde prefirió preservar a Adama, que apunta a titular frente al Sevilla si Yuri tuviera que repetir como central.

Lo cierto es que un encuentro más, el Athletic volvió a demostrar una debilidad defensiva preocupante y encajó otros tres goles que elevan a 15 los que ha recibido el equipo rojiblanco en siete encuentros preparatorios. Sólo mantuvo la portería a cero frente a la Ponferradina, de Primera RFEF, lo que arroja una media que supera los dos goles encajados por encuentro. Algo sorprendente teniendo en cuenta que el pasado curso el Athletic fue una roca en la Liga, con 29 goles encajados en 38 encuentros (0,76 de media).