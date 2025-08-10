El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Lekue, que ayer jugó de lateral izquiero, trata de avanzar entre dos rivales.

Muchas dudas y pocas soluciones

Un partido más, Valverde tuvo que armar una defensa provisional, con Yuri de central izquierdo y Lekue por ese carril, pero el Athletic volvió a ser un equipo frágil

Igor Barcia

Igor Barcia

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:23

Lo mejor que se puede decir de la pretemporada del Athletic es que terminó ayer en Londres. Porque el último duelo ante el Arsenal tampoco ... trajo buenas noticias para el equipo que prepara Ernesto Valverde. De hecho, siguió la tónica de los partidos anteriores, derrota y algún jugador lesionado, en este caso un Unai Gómez que se tuvo que retirar en el minuto 24 con un problema muscular. Se cierra así un periodo de preparación donde la dirección deportiva apostó por una pretemporada exigente de cara a tomar el pulso competitivo ante equipos nivel Champions y la plantilla ha acusado ese esfuerzo.

