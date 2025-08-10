El debut de Iker Muniain como entrenador El Derio, equipo dirigido por el excapitán del Athletic, cayó por la mínima ante el Leioa

Silvia Osorio Domingo, 10 de agosto 2025, 11:55 Comenta Compartir

Iker Muniain se ha estrenado como entrenador del Derio con una derrota ante el Leioa. El excapitán del Athletic lleva varias semanas inmerso en la pretemporada del equipo del Txorierri, en el que ha decidido iniciar esta nueva faceta profesional tras colgar las botas en el San Lorenzo de Almagro.

El debut, sin embargo, no fue por buenos derroteros. El amistoso ante el conjunto de la Margen Derecha, también de Tercera Federación, se saldó con una derrota por la mínima en el partido disputado este sábado en Ibaiondo.

La competición liguera arrancará el próximo 7 de septiembre. En la primera jornada, el equipo de Muniain recibirá al San Ignacio. El navarro comienza su carrera en el banquillo desde abajo, desde Tercera Federación, en el Derio, un equipo que terminó la pasada campaña en el octavo puesto de Tercera Federación.

«He elegido empezar en Derio porque reúne muchas cosas positivas. Es un club que viene trabajando muy bien los últimos años. Tengo muy buenas referencias de lo que se trabaja ahí. Es un escenario idóneo para dar mi primer paso. Estoy muy ilusionado con poder desarrollar las ideas que tengo en la cabeza, formar mi propio staff. Es un inicio muy ilusionante», señaló el día de su presentación.

La semana pasada el conjunto vizcaíno también fue noticia, ya que Yeray se está entrenando a las órdenes de Muniain. El central del Athletic fue suspendido por la UEFA tras dar positivo en un control antidopaje en el partido de ida de semifinales de la Europa League y tiene prohibido acudir a Lezama.