Camino hacia la Liga

Siempre nos quedará San Mamés. La Catedral sigue siendo intocable, un escenario que da respeto pisar. Pero ahora que ya está el candado puesto en casa, hay que seguir haciéndose fuertes fuera. Vigo no tiene que ser solo un pequeño ejemplo sino el guion a ... seguir. El Athletic llega a tierras andaluzas donde tanto hemos disfrutado el año pasado. Desde Sevilla partió esa deseada Copa de campeón que después se dio un baño de multitudes. Los leones regresan a la tierra donde se hicieron eternos con otro reto importante, no perder la estela de los tres de delante.

El calendario se presenta relajado, sin sorteos, sin eliminatorias, con tiempo para recuperar de un encuentro a otro, centrado exclusivamente en la Liga. Y es que casi podríamos decir que se va a hacer raro, pero la importancia de finalizar dentro del Top-8 de la Europa League te regala este premio. Para enfrentarse al equipo de Manuel Pellegrini no hay que dosificar, Valverde dispone de su once de gala para afrontar este choque ante un equipo que este año se mantiene bastante irregular. El conjunto andaluz no acaba de encontrarse a sí mismo y tiene mucho movimiento en su cuartel general con altas y bajas en este mercado de invierno.

Además, el míster chileno cuenta con varios jugadores en la enfermería que no podrán ser de la partida frente a los leones. Es quizá ese río revuelto en el que hay que intentar pescar algo. Aunque nunca te puedes relajar y sería un error obviar la calidad de Isco Alarcón. Abde ya nos dejó su firma en anteriores ocasiones y nombres como Vitor Roque o Altimira son los que te hacen ver que ningún equipo es fácil de vencer. A pesar de su rendimiento inferior a lo esperado, cualquier día pueden darte ese golpe de realidad que nunca quieres recibir.

Ernesto Valverde tiene su primer objetivo europeo conseguido, clasificación directa a lo grande a octavos y buenos ingresos en las arcas del club. Si este equipo quiere seguir creciendo los números tienen que dejarse ver. Porque nos estamos acostumbrando a noches europeas, a codearnos con los mejores en liga, y todo esto no es fácil mantenerlo.

El Benito Villamarín (domingo, 21 horas) se presenta como un nuevo reto para seguir creciendo. Una vez más, los hermanos Williams tienen que lanzar a este equipo hacia una nueva victoria acompañados del trabajo del medio campo y de la fuerza y estabilidad de la línea defensiva. Si este Athletic quiere, puede. Los rojiblancos jugarán sabiendo el resultado del Villarreal, que recibe este sábado (16.15 horas) al Valladolid.