El centrocampista del Alavés Pablo Ibáñez pelea un balón con Ruiz de Galarreta, durante el partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports en San Mamés EFE

El Comité de Disciplina retira la amarilla a Galarreta contra el Alavés

La RFEF tomó la decisión tras estimar las alegaciones del club

Aitor Echevarría

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:21

El Athletic ha informado este miércoles de que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido retirar la tarjeta amarilla que Iñigo Ruiz de Galarreta vio en el derbi ante el Alavés.

«Estimadas las alegaciones del Athletic Club por la tarjeta amarilla a Galarreta en el #AthleticAlavés. El Comité de Disciplina de la @rfef deja sin efecto la cartulina», publicó la entidad rojiblanca en un breve comunicado.

La resolución supone un alivio para el club bilbaíno y para el propio jugador, que había mostrado su disconformidad con la amonestación al entenderse que no cometió falta merecedora de sanción. En su acta, el colegiado denominó la acción como «un derribo impidiendo el avance de un contrario».

Pese a la buena noticia en clave liguera, Galarreta no jugó en el duelo de Champions League disputado anoche frente al Arsenal, aparentemente por decisión técnica, en un partido en el que el Athletic echó en falta su criterio en la medular. La decisión del Comité, que llega un día después, no cambia la situación física del eibartarra, aunque sí le permitirá encarar los próximos compromisos de Liga sin arrastrar dicha amonestación.

