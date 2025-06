Clemente defiende al Barça en el 'caso Nico' y abre el debate de la filosofía: «Si se ficha jugadores de fuera, tampoco pasa nada»

A. Mateos Miércoles, 25 de junio 2025, 10:46 | Actualizado 11:09h. Comenta Compartir

Javier Clemente ha sido la última gran figura rojiblanca en opinar sobre el 'caso Nico Williams' y lo que parece su inminente marcha al FC Barcelona. El de Barakaldo no entiende las críticas de parte de la afición y pide dejar «el fanatismo» a un lado. «Cuando los jugadores consiguen jugar en el Athletic, luego tienen otras metas, como progresar profesionalmente», ha asegurado esta mañana en los micrófonos de 'Radio Marca'.

En la misma línea, Clemente compara el «salto» que da Nico con el que daría cualquier otro trabajador de a pie. «Usted trabaja en Altos Hornos... ¿no le gustaría trabajar en la oficina? O uno que está de botones en un banco... Ese aspira a estar en la ventanilla, y después ser subdirector del banco», señaló.

Preguntado por la actitud de la junta directiva del Barça en torno al fichaje de Nico, Clemente quita hierro al asunto: «No creo que el Barcelona haya actuado diferente a lo que hacen los demás. Esto se hace muy a menudo».

Más allá del 'caso Nico', Clemente también abordó otros temas como la filosofía. El que fuera entrenador del Athletic cree que «se está desmontando» y asegura que en el propio Athletic «nos estamos riendo de la tradición también». «De vez en cuando fichamos a un jugador de donde sea, nacido en otra provincia, le traemos aquí seis meses a un equipo cercano y luego decimos que es de la cantera del Athletic», señala en tono autocrítico.

«Cuando fichamos a alguien de fuera nos saltamos la tradición a la torera y la gente no dice nada. Lo mismo que traemos jugadores de otros equipos no siendo vascos pues oye, Nico Williams a sus 22 años lo que quiere es ganar la Champions...», recalca Clemente, que invita al aficionado a ver el fútbol con otros ojos: «Si el Athletic ficha jugadores de fuera, tampoco pasa nada. Lo que hay que exigirles es que se dejen la piel por el equipo. Que vengan, que se den la paliza aquí, que luchen, que trabajen... y si no dan más de sí, pues no dan más de sí».