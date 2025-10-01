Los cachorros celebran el triunfo en la Youth League con la grada Los rojiblancos vencieron con holgura al cuadro germano este miércoles

Juanma Mallo Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:36

Termina el partido del Athletic en Dortmund en plena comunión entre la afición y el equipo pese a la dura derrota. De repente, la grada rojiblanca mira a su derecha y se encuentra con los jugadores de la Youth League que han goleado a los alemanes.

Entonces, surge la magia. Entre ambas partes, futbolistas e hinchada, hacen un mini ritual de lo que ha pasado antes entre la primera plantilla y la afición. Celebran juntos el triunfo (0-4) y los chavales aplauden al ritmo de la gente.

Los jóvenes talentos del Athletic han ganado los dos partidos que han disputado en esta Champions juvenil. Han tumbado al Arsenal y al Dortmund.