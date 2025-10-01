El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
Los cachorros celebran el triunfo en la Youth League con la grada

Los cachorros celebran el triunfo en la Youth League con la grada

Los rojiblancos vencieron con holgura al cuadro germano este miércoles

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 23:36

Termina el partido del Athletic en Dortmund en plena comunión entre la afición y el equipo pese a la dura derrota. De repente, la grada rojiblanca mira a su derecha y se encuentra con los jugadores de la Youth League que han goleado a los alemanes.

Entonces, surge la magia. Entre ambas partes, futbolistas e hinchada, hacen un mini ritual de lo que ha pasado antes entre la primera plantilla y la afición. Celebran juntos el triunfo (0-4) y los chavales aplauden al ritmo de la gente.

Los jóvenes talentos del Athletic han ganado los dos partidos que han disputado en esta Champions juvenil. Han tumbado al Arsenal y al Dortmund.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  3. 3

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  4. 4

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  5. 5 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  6. 6

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  7. 7

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  8. 8

    Un tercio de los MIR de Familia formados este año en Euskadi deja Osakidetza
  9. 9 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  10. 10

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los cachorros celebran el triunfo en la Youth League con la grada