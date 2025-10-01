El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los cachorros celebran uno de los goles. Athletic Club
Borussia Dortmund 0-4 Athletic

El Athletic golea al Dortmund y camina con paso firme en la Youth League

Los rojiblancos arrollan al conjunto alemán a domicilio y se colocan segundos en la clasificación

Fernando Romero

Miércoles, 1 de octubre 2025, 18:37

El Athletic va de goleada en goleada en la UEFA Youth League. Tras dar buena cuenta del Arsenal en la primera jornada en Lezama, en ... esta segunda fecha de competición los rojiblancos se han dado el gusto de endosarle un contundente 0-4 al Borussia, en otro gran partido de los cachorros, con dos mitades diferenciadas. La primera, más pareja y equilibrada. En la segunda, el Athletic aprovechó su superioridad numérica para desarbolar a los alemanes y acabar venciendo con un marcador que pudo ser más abultado incluso.

