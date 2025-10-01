El Athletic golea al Dortmund y camina con paso firme en la Youth League

El Athletic va de goleada en goleada en la UEFA Youth League. Tras dar buena cuenta del Arsenal en la primera jornada en Lezama, en ... esta segunda fecha de competición los rojiblancos se han dado el gusto de endosarle un contundente 0-4 al Borussia, en otro gran partido de los cachorros, con dos mitades diferenciadas. La primera, más pareja y equilibrada. En la segunda, el Athletic aprovechó su superioridad numérica para desarbolar a los alemanes y acabar venciendo con un marcador que pudo ser más abultado incluso.

El partido arrancó con superioridad del equipo alemán, aunque fue un dominio estéril, ya que tenía la pelota, pero no lograba hacer daño a un bien armado atrás conjunto rojiblanco. Buscaron sobre todo balones en profundidad y al espacio, pero les faltó precisión. A medida que avanzaba el crono, el Athletic fue cobrando protagonismo. Mejor en la presión y más acertado a la hora de cerrar líneas de pase, los de Bittor Llopis comenzaron a tener más contacto con el balón.

Quizá le faltó, eso sí, algo más de mordiente a la hora de buscar el área rival, si bien se guarnecían las espaldas a sabiendas de que el Borussia quería jugarles a la contra. En este primer acto, costó ver a jugadores como Selton, Oyono o Manex, pero aparecieron otros como Quintero, que tuvo la primera -y casi única- ocasión clara para el Athletic en la primera mitad. Tras una recuperación en tres cuartos, recibió en la frontal, recortó y buscó el disparo potente con la derecha, pero se topó con un acertado Froese, que desvió a córner.

Borussia Dortmund Froese; Konig, Reggiani, Feddersen (Riedel, 55'), Degener (Tazemeta, 82'); Cherny (Duarte, 55'), Fahrenhorst (Adje, 59'), Inacio; Diallo, Kegni (Faust, 55'), Albert. 0 - 4 Athletic Simón; Ilyas, Zarandona (Carril, 88'), Larrea, Unamuno; Gift (Oyharçabal, 71'), Ezpeleta, Selton (Egoitz Hernández, 88'), Quintero (Alain Cobos, 82'); Manex Lozano, Oyono (Imga, 82'). Goles: 0-1, min. 52: Manex Lozano; 0-2, min. 79: Selton; 0-3, min. 84: Oyharçabal; 0-4, min. 86: Imga.

Árbitro Patrik Kolaric (Croacia). Expulsó a Konig por doble amonestación. Amonestó a los locales Riedel y Duarte; y a los visitantes Ilyas, Quintero e Imga.

Según iban pasando minutos, el Athletic se sentía más y más cómodo. Se jugaba lejos de su portería, sin prisa y sin perder el orden en ningún momento. En la recta final, merodearon zonas de peligro, pero sin inquietar tampoco demasiado. Solo Oyono lo intentó con un zapatazo desde más allá de la media luna que se perdió cerca del palo.

Todo cambio a mejor en la segunda mitad. El Athletic salió con una marcha más en su juego, encerrando prácticamente al Borussia en las inmediaciones de su área para robar alto. Y así fue como llegaron los goles. Selton robó en la medular y le puso un balón de oro a Manex, que batió con precisión a Froese por su palo. Poco después, llegaría la expulsión de Konig por doble amonestación, lo que allanó un poco más el camino para los de Lezama.

El Athletic fue acumulando llegadas. No obstante, la riada de goles se hizo esperar hasta el tramo final. En solo siete minutos, el Athletic destrozó a su rival con tres dianas más. Tras evitar Simón el empate, los de Bittor Llopis golpearon de nuevo. Selton marcó a placer tras asistencia de Oyharçabal. Minutos después, intercambiaron papeles para que el capitán le pusiera el tanto en bandeja a Xabier y marcar el tercero. La fiesta la redondeó Christian Imga a pase de Ezpeleta con un disparo raso ajustado al palo.

Fue una recta final de partido pletórica de los rojblancos, que incluso pudieron lograr la 'manita', algo que evitó de forma casi milagrosa Froese, que sacó con el pie in extremis un remate a Oyharçabal cuando estaba ya batido.