El bonito gesto de Unai Simón con un niño en Mestalla

En medio de la fiesta de la selección española por un pase a la Final Four de la Liga de Naciones, Unai Simón no se olvidó de la afición. El portero del Athletic, uno de los grandes protagonistas en el partido de vuelta de los agónicos cuartos de final ante Países Bajos, se fijó en la grada. Había un padre que sujetaba en brazos a su hijo. Y no dudó en tener un gesto con este pequeño aficionado que no olvidará le mágica noche en Mestalla.

Simón fue clave en el pase a la ronda final del torneo. El cancerbero alavés se erigió como héroe gracias a sus grandes intervenciones durante el partido y su posterior atino en la tanda de penaltis, con una parada decisiva en el lanzamiento de Malen. Pedri remató la faena en el quinto disparo y se desató la fiesta. Todos los jugadores de La Roja se juntaron en una piña y empezaron a celebrarlo saltando y abrazándose.

Tras ese primer momento de euforia, algo llamó la atención de Simón en una de las gradas bajas de Mestalla. Había un padre con su hijo en brazos. Y le dio al chaval su camiseta azul antes de chocarle la mano. Ambos celebraron con alegría el detalle. Justo un par de filas detrás, una chavala ponía cara de decepción portaba una pancarta con un claro 'Unai, regálame tu camiseta'. Quién sabe si su reclamo ayudó a que sus vecinos de asiento se hiciesen con la elástica del portero de la selección de Luis de la Fuente.

Este es el vídeo que HOY TIENES que ver.#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/D7VilzQkh7 — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) March 24, 2025

No es el único gesto que protagonizó Simón tras la victoria. En zona mixta explicó la razón por la que cedió el brazalete de capitán a su compañero Ferran Torres, que entró en el segundo tiempo en lugar de Oyarzabal. «Como llevamos los mismos partidos Ferran y yo, al jugar en Valencia con su gente, su familia que estaba viéndole… Qué menos que darle el brazalete. Además, podía hablar con el árbitro», se justificó.

También se fundió en un intenso abrazo con su compañero de selección y jugador de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal. En La Roja reina el compañerismo y la buena sintonía. Queda de lado la competitividad sana y lógica entre el Athletic y la Real Sociedad.