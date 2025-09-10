El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Berenguer, Navarro y Serrano: tres extremos para hacer de Nico Williams

La baja del '10' pone el foco sobre tres futbolistas que buscan un sitio en la banda izquierda

Robert Basic

Robert Basic

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:26

Nico Williams estará al menos tres semanas entre algodones –sufre un problema muscular «moderado» que le alejará de los terrenos de juego hasta octubre– en ... las que se perderá cinco partidos entre Liga y Champions. Llegaría justo a los duelos ante el Borussia Dortmund y el Mallorca, por lo que Ernesto Valverde deberá buscar otro puñal para la banda izquierda del ataque rojiblanco. El entrenador del Athletic cuenta con las alternativas naturales de Álex Berenguer, Robert Navarro y Nico Serrano, con el jugador de Barañain mejor posicionado para ocupar el hueco dejado por el extremo internacional. Ahora bien, la dureza del calendario obliga a gestionar con diligencia los recursos humanos y repartir cargas con el objetivo de minimizar la fatiga y el riesgo de lesiones.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  2. 2

    Espacios libres de vapeadores pero sin empaquetado neutro, las claves de la nueva ley antitabaco
  3. 3

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  4. 4 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  5. 5

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  6. 6

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  7. 7 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  8. 8

    El 42% de los alumnos vulnerables deberían cambiar de colegio para evitar la segregación
  9. 9

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  10. 10

    Un dron ataca el barco de la flotilla de ayuda a Gaza en el que viaja Greta Thunberg

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Berenguer, Navarro y Serrano: tres extremos para hacer de Nico Williams

Berenguer, Navarro y Serrano: tres extremos para hacer de Nico Williams