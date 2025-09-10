Berenguer, Navarro y Serrano: tres extremos para hacer de Nico Williams

Nico Williams estará al menos tres semanas entre algodones –sufre un problema muscular «moderado» que le alejará de los terrenos de juego hasta octubre– en ... las que se perderá cinco partidos entre Liga y Champions. Llegaría justo a los duelos ante el Borussia Dortmund y el Mallorca, por lo que Ernesto Valverde deberá buscar otro puñal para la banda izquierda del ataque rojiblanco. El entrenador del Athletic cuenta con las alternativas naturales de Álex Berenguer, Robert Navarro y Nico Serrano, con el jugador de Barañain mejor posicionado para ocupar el hueco dejado por el extremo internacional. Ahora bien, la dureza del calendario obliga a gestionar con diligencia los recursos humanos y repartir cargas con el objetivo de minimizar la fatiga y el riesgo de lesiones.

Berenguer Liga. Ha jugado contra Sevilla, Rayo Vallecano y Betis.

Minutos. 244 de los 270 posibles (90,3%).

3 partidos, todos como titular, en lo que va de Liga.

La lógica invita a pensar en que Berenguer parte con clara ventaja para acomodarse en el costado izquierdo de la delantera vizcaína. Es una pieza fundamental en la pizarra de Valverde, quien confía en el extremo y le emplea con asiduidad en todas las competiciones. Responde siempre a las necesidades de su entrenador, tanto desde la titularidad como desde la suplencia, presente en todos los frentes de ataque, dueño de una polivalencia que le permite adaptarse a los diferentes guiones que plantean los partidos. Tanto es así que el navarro ha actuado por ambas bandas, de mediapunta y también como 'falso nueve', adaptado al modelo de su técnico y casi siempre con un rendimiento adecuado.

Navarro Liga. Ha jugado contra Sevilla y Betis.

Minutos. 30 de los 270 posibles (11,1%).

1 gol lleva el atacante en las tres primeras jornadas.

Solo se han disputado tres jornadas de Liga, pero conviene recordar que Berenguer ha sido titular en todas. De los 270 minutos ha jugado 244 (90,3%) y lo ha hecho en tres demarcaciones diferentes. Contra el Sevilla actuó por detrás de Maroan, en la media punta –no estaba Sancet–, y también en el choque ante el Rayo Vallecano, aunque luego se escoró a la banda derecha porque Iñaki Williams se colocó de '9'. Justo ahí, en la punta, actuó frente al Betis, por lo que solo le queda desenvolverse en el costado izquierdo, donde se le espera el sábado ante el Alavés. Y también con motivo de la visita del Arsenal, tres días después del derbi de San Mamés. Es la exigencia del calendario la que empujará a Valverde a manejar todos sus recursos, por lo que las opciones de Robert Navarro y el hasta ahora inédito Nico Serrano asoman en el horizonte. Competir cada 72 o 96 horas requiere de frescura y recambios de garantías.

Serrano Liga. Sin estrenarse.

Pretemporada. Participó en seis amistosos y jugó la EH Txapela contra Osasuna.

27 partidos oficiales entre 2021 y 2025.

No hay que perder de vista que el Athletic jugará a partir del sábado cinco partidos en apenas dos semanas, período en el que salvo recuperación exprés no estará Nico Williams. De ahí que Berenguer también necesitará dosificar esfuerzos y mantener a raya la fatiga y el cansancio, por lo que las opciones de Robert Navarro y Nico Serrano estarán asimismo encima de la mesa del staff técnico. El barcelonés ha llegado este verano procedente del Cádiz, equipo en el que jugó como cedido por la Real Sociedad, y no pudo tener un estreno mejor. Debutó con gol ante el Sevilla que encima canjeó por los tres puntos. Saltó a la alfombra de San Mamés en el minuto 66 por Berenguer y solo tardó 15 en desprecintar su casillero anotador asistido por el menor de los Williams. Curiosamente, se quedó en el banquillo frente al Rayo Vallecano y en el Villamarín salió en la recta final del choque por Sancet. Apenas tuvo tiempo de hacer nada en un encuentro en que terminaron por ver la roja Padilla y Txinguirri, sancionado con cuatro partidos.

En busca de protagonismo

El barcelonés es una alternativa perfectamente válida para la cobertura del costado izquierdo, donde hasta ahora solo ha actuado el pequeño de los hermanos Williams. Es de esperar que tenga más protagonismo en septiembre por la acumulación de compromisos, un hombre que figura en la lista de los cinco goleadores rojiblancos junto con Nico, Sancet, Paredes y Maroan. En los encuentros ante Alavés, Arsenal, Valencia, Girona y Villarreal tendrá más de una oportunidad de reivindicarse y ganar enteros en los planes de Valverde, quien no volverá a sentarse en el banquillo del Athletic en la Liga hasta el 4 de octubre, día en que los bilbaínos recibirán al Mallorca.

Aval de Berenguer Cuenta con la máxima confianza de Valverde y ha sido titular en los primeros tres partidos de la Liga

Es justo lo que espera también Nico Serrano, una oportunidad para escalar posiciones en la libreta de Txingurri. Todavía no se ha estrenado en la presente edición liguera, al igual que Padilla, Lekue –lleva dos semanas entre algodones–, Adama e Izeta, además del sancionado Yeray y el lesionado de larga duración Egiluz. El talentoso interior navarro, quien rechazó salir cedido para ganarse un sitio en el Athletic y ayer entrenó al margen, busca una rendija por la que colar su fútbol desbordante y vertical. En la pretemporada disfrutó de seis amistosos y también participó en el trofeo EH Txapela contra Osasuna, pero tiene hambre y quiere pegar un bocado a la Liga.

Convencer al entrenador Robert Navarro se estrenó con gol ante el Sevilla y pide paso, con Serrano a la espera de una oportunidad

La buena noticia dentro de la desgracia que supone la lesión de Nico es que Valverde cuenta con alternativas válidas, empezando por un Berenguer asentado hace tiempo en la regularidad y pasando por Navarro y Serrano.