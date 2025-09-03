El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Athletic viste de rojiblanco a Vingegaard: «¡Jonas ya es un athleticzale más!»
Foto y vídeo: Manu Cecilio

El Athletic viste de rojiblanco a Vingegaard: «¡Jonas ya es un athleticzale más!»

El danés lució la camiseta del club bilbaíno antes de la salida de la undécima etapa de La Vuelta con inicio y final en la capital vizcaína

A. Mateos

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:21

Jonas Vingegaard recibió la camiseta del Athletic antes de la salida de la undécima etapa de La Vuelta desde la explanada de San Mamés. Un regalo muy especial que le entregó el vicepresidente Jon Ruigomez. El danés luce este miércoles el rojo que le define como líder de la general pero antes de darle al pedal, quiso presumir de colores rojiblancos delante de los centenares de aficionados que se congregaron frente al control de firmas.

«Me encanta el fútbol. Es un regalo muy especial», confesó a la organización mientras sujetaba la camiseta del Athletic con el dorsal 11 que Ruigomez le acababa de entregar. La propia organización de La Vuelta presumió en sus redes sociales de la combinación entre el líder y el Athletic. «¡Jonas ya es un athleticzale más!», escribieron.

Vingegaard se mostró muy agradecido por el detalle y tuvo unas bonitas palabras para el público local: «Para mí Euskadi es muy especial. He tenido experiencia en la Itzulia y guardo buenos recuerdos del Tour de 2023».

El danés tendrá una buena oportunidad para ganar hoy en Bilbao si consigue marcharse en solitario en Pike Bidea. El pelotón afronta una dura jornada donde la etapa se resolverá en la doble subida a El Vivero y la ascensión final al temible muro que conecta Sondika con Bilbao y que tanto espectáculo dejó en el Tour de 2023. Quien se marche en solitario tendrá una oportunidad de oro para ganar, con la meta a poco más de ocho kilómetros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  2. 2

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  5. 5

    Así es la etapa que cruza Bizkaia y pasa dos veces por Bilbao kilómetro a kilómetro
  6. 6

    Apuñalan a un joven en otra pelea en la casa okupada de Getxo
  7. 7

    «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»
  8. 8

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas
  9. 9

    Borja Sémper, en su reaparición en un acto del PP: «Centrarnos en lo importante es cada vez más necesario»
  10. 10

    Los once comercios y bares de Ledesma cierran sin saber aún cuándo reabrirán

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Athletic viste de rojiblanco a Vingegaard: «¡Jonas ya es un athleticzale más!»