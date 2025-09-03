El Athletic viste de rojiblanco a Vingegaard: «¡Jonas ya es un athleticzale más!» El danés lució la camiseta del club bilbaíno antes de la salida de la undécima etapa de La Vuelta con inicio y final en la capital vizcaína

Jonas Vingegaard recibió la camiseta del Athletic antes de la salida de la undécima etapa de La Vuelta desde la explanada de San Mamés. Un regalo muy especial que le entregó el vicepresidente Jon Ruigomez. El danés luce este miércoles el rojo que le define como líder de la general pero antes de darle al pedal, quiso presumir de colores rojiblancos delante de los centenares de aficionados que se congregaron frente al control de firmas.

«Me encanta el fútbol. Es un regalo muy especial», confesó a la organización mientras sujetaba la camiseta del Athletic con el dorsal 11 que Ruigomez le acababa de entregar. La propia organización de La Vuelta presumió en sus redes sociales de la combinación entre el líder y el Athletic. «¡Jonas ya es un athleticzale más!», escribieron.

Vingegaard se mostró muy agradecido por el detalle y tuvo unas bonitas palabras para el público local: «Para mí Euskadi es muy especial. He tenido experiencia en la Itzulia y guardo buenos recuerdos del Tour de 2023».

El danés tendrá una buena oportunidad para ganar hoy en Bilbao si consigue marcharse en solitario en Pike Bidea. El pelotón afronta una dura jornada donde la etapa se resolverá en la doble subida a El Vivero y la ascensión final al temible muro que conecta Sondika con Bilbao y que tanto espectáculo dejó en el Tour de 2023. Quien se marche en solitario tendrá una oportunidad de oro para ganar, con la meta a poco más de ocho kilómetros.