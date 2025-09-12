El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La afición del Athletic se vuelca con el viaje a Dortmund: 4.000 seguidores estarán en las gradas

Las peticiones de los socios superan el número máximo de pases disponibles para el primer gran partido a domicilio de la Champions y el club hará un sorteo este viernes

A. Mateos

Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:36

Habrá sorteo para seleccionar los más de 3.392 socios que viajarán a Dortmund para disfrutar del primer gran partido a domicilio de Champions. En total, 3.813 athleticzales estarán en las gradas del Signal Iduna Park el próximo miércoles 1 de octubre. El resultado del sorteo se conocerá a partir de las 12 horas.

El Borussia Dortmund ha enviado al Athletic 3.813 entradas, de las cuales Ibaigane se reserva 421 para sus compromisos. También se guardarán 191 pases a 18,5 euros para los miembros del Club Athletic. Este precio está asignado para 2.309 entradas de pie (grada de animación). Las 1.083 entradas con obligación de ver el partido sentado costarán 50 euros.

El club rojiblanco informa que la elección del tipo de entrada (de pie o sentado) no influye en las probabilidades del sorteo. Este se realizará de manera conjunta entre todos los inscritos. Cada socio ha marcado en su solicitud si desea una entrada de pie o sentado y en función del orden en que resulte agraciado, este podrá comprar su preferencia marcada o deberá conformarse con la que le asigne el club automáticamente.

Las personas agraciadas con una entrada a la finalización del proceso deben realizar el pago de las mismas en las siguientes 72 horas a través de la pasarela online que se les enviará por correo electrónico y que podrán encontrar también en su Txoko de Socios.

