El Athletic rinde homenaje a su peña en Boise con un regalo especial

Esta semana, una delegación del Athletic ha viajado a Boise para celebrar el Jaialdi 2025, y este sábado se ha reunido con su peña oficial en la capital de Idaho. Así lo ha difundido el club a través de su cuenta de Instagram, donde ha publicado un vídeo en el que se ve como Eneko Bóveda entrega una camiseta serigrafiada con el texto «Boise 2014» y firmada por varios integrantes del primer equipo, a la Peña Boiseko Athletic Club, fundada oficialmente el 28 de septiembre de 2014 por un grupo de once aficionados rojiblancos.

El momento tiene lugar durante una comida informal con miembros de la peña, donde Bóveda hace el regalo, provocando risas y aplausos. En la video, destacan dos intervenciones especiales:

Henar Chico, presidenta de la peña y residente en Boise, recordó cómo, en una visita años atrás, se topó con gente de Ortuella en plena Idaho. «Me pareció increíble encontrarme con gente de Ortuella en Boise», confiesa.

Joe Lasuen, vicepresidente de la Peña, interviene en inglés: «It's a very special community, because we are in the Basque capital of America» y añade: «We are delighted to be part of Athletic.» Henar vuelve a tomar la palabra para explicar que, para ella, tener la peña en Boise representa «una manera de seguir la tradición de ir a pozas, tomar algo, ver a la gente gritar».

Contexto de Jaialdi

Todo esto ocurre en el marco del famoso Jaialdi 2025, el festival vasco celebrado en Boise cada cinco años desde 1987 y que congrega miles de euskaldunes de Norteamérica y del mundo.

Durante una visita oficial, el lehendakari Imanol Pradales ha sido recibido por el gobernador de Idaho, Brad Little, y Pradales subrayó la necesidad de «seguir tendiendo puentes» entre Euskadi y Estados Unidos frente al contexto global de polarización.

Por otro lado, la Universidad Boise State conmemora 50 años de colaboración académica con el País Vasco y firmó un acuerdo para emprender un campus transoceánico como parte de la agenda de «Euskadi Global».