Al Athletic se le vuelve a atragantar Osasuna

Podía haber seguido jugando el Athletic hasta que las ranas criasen pelo y el marcador no se hubiera movido en San Mamés. Esa fue la ... sensación que les quedó a los hinchas rojiblancos cuando Cuadra Fernández, uno de esos árbitros que se confunden hasta en los saques de banda, pitó el final de un partido engorroso que ya empieza a ser típico en el último lustro: el que los leones no son capaces de ganar a Osasuna en su campo. Es como para analizar en un laboratorio que los rojillos sólo hayan perdido en una de sus últimas ocho visitas a La Catedral. Pero está claro que su fútbol intenso y abnegado se les atraganta a los de Valverde, a quienes el empate les creó un problema. Se jugaban situarse a dos puntos del tercer puesto y ser el único equipo que dependía de sí mismo para ser cuarto, manteniendo la distancia de seguridad que le separaba del Villarreal, y no consiguieron ninguna de las dos cosas. El Atlético les quedó a cuatro y el submarino amarillo, rival el próximo domingo, a seis con un partido menos.

Había quedado una tarde muy bonita, pero se acabó oscureciendo irremediablemente para un Athletic que no supo despejar la ecuación que le planteó el equipo de Vicente Moreno. No supo hacerlo por ninguna de las dos bandas, con los Williams negados, ni tampoco por el centro. Que en un pulso tan cerrado, de esos que requería expertos en ganzúas y butrones, Oihan Sancet estuviera en el banquillo y ni siquiera calentara fue algo muy complicado de entender. Si no estaba para jugar, ¿por qué entró en la convocatoria? ¿Para animar a sus compañeros? Lo cierto es que empiezan a crear mal rollo algunas situaciones extrañas que afectan al futbolista navarro, como que no calentara o sus viajes para luego quedarse en la grada en los partidos ante el Espanyol y el Ludogorets. No son cosas que pasen con otros jugadores.

Athletic Simón; De Marcos (Gorosabel, m.58), Nuñez (Paredes, m.82), Yeray, Yuri; Jauregizar, Prados (Unai G., m.58); Iñaki, Berenguer (Canales, m.82), Nico; y Maroan (Guruzeta, m.69). 0 - 0 Osasuna Aitor; Herrando, Boyomo, Catena; Areso (Peña, m.75), Torró, Moncayola (Pablo Ibáñez, m.75), Bretones; Rubén G. (Moi G., m.69), Oroz (Arnaiz, m.89); y Budimir (Raúl, m.89). Árbitro: Cuadra Fernández (Colegio Balear). Amonestó a Nuñez y Catena.

Incidencias: 49.671 espectadores en San Mamés.

Los precedentes obligaban a suponer un partido crudo porque Osasuna siempre sale respondón en San Mamés y los primeros minutos no hicieron más que confirmar esta suposición. Los navarros entraron al partido con mucho brío. Lo hicieron hasta el punto de que, en los cinco primeros minutos, el Athletic casi no salió de su campo y Torró estuvo a punto de abrir el marcador en un cabezazo desde el borde del área pequeña. Los rojiblancos elevaron sus revoluciones lo suficiente como para que los rojillos rebajaran su espíritu aventurero y recularan acomodados en un esquema que les aporta seguridad: tres centrales y dos carrileros haciendo casi siempre línea con ellos, Torró, Moncayola y Oroz en el centro y Rubén García y Budimir arriba.

El Athletic, en fin, se encontró con un muro ya conocido y volvió a revivir las dificultades que sufre cada vez que tiene que escalarlo en San Mamés. Como otras veces, le faltó ritmo con la pelota y más precisión en las zonas calientes cercanas al área rival. No bastaba con percutir con ese martillo pilón que es Maroan, con quien los rivales ya practican la caza mayor. Era necesario encontrar resquicios por las bandas y los Williams no eran capaces de hacerlo. Lo cierto es que no lo tenían fácil porque eran muy buenas las ayudas que recibían Areso y Bretones. Por otro lado, tampoco es que el resto del equipo ayudara demasiado. Prados no se enteró de la fiesta en la medular y Berenguer tampoco encontró espacios.

Juego vulgar

En realidad, el fútbol del Athletic fue un quiero y no puedo tirando a insufrible que se prolongó durante los 93 minutos que duró el choque. Pocas veces se les ha visto con tantos problemas para crear ocasiones. De hecho, en la primera parte sólo tuvieron dos, ambas seguidas, pasada la media hora, en sendos disparos de Nico Williams y Berchiche que Aitor Fernández despejó bien. Y en la segunda parte, pues lo mismo: apenas dos buenas ocasiones que contar, otra de Nico al que le llegó el rechace de un defensa y no acertó a superar al portero de Mondragón en su salida, y una de su hermano Iñaki en un centro-chut que se le fue rozando el poste en el minuto 60. A esta pobre contabilidad se le podía añadir también una ocasión de Guruzeta que no fue tal pero que podía haber sido. Sencillamente, el donostiarra, que entró por Maroan pasada la hora, no le pegó al balón en una posición muy esperanzadora.

Estadística No deja de ser curioso que Osasuna sólo haya perdido en una de sus últimas ocho visitas

Al Athletic le faltó potencia de fuego. Por momentos, pareció a disgusto jugando contra Osasuna, contra futbolistas que van a todas, que nunca bajan el pabellón. Ni siquiera importa que lleven una mala racha de seis partidos sin ganar que les ha desplomado en la tabla. En Bilbao, con aire de derbi, los navarros pican piedra sin desmayo y obligan al equipo de Valverde a mostrar argumentos que tiene pero que no siempre es capaz de exponer. Este domingo fue uno más de esos días. Tanto es así que en la última media hora ni siquiera hubo en San Mamés ninguna convicción de remontada.

Protagonistas Los Williams tuvieron un día negado y se echó de menos a Sancet, que ni siquiera calentó

No podía haberlo con un fútbol tan vulgar. El Athletic llegaba mal y, si lo hacía en condiciones, fallaba en los centros. Los cambios tampoco aportaron nada. Gorosabel refrescó a De Marcos y Unai Gómez a Prados, Guruzeta entró por Maroan y por último Paredes y Canales relevaron a Unai Nuñez y Berenguer. Y lo cierto es que todo siguió igual. El 0-0 parecía taladrado en el marcador. Es más, cuando en el último minuto Osasuna hizo un par de aproximaciones peligrosas al área de Unai Simón, que incluso tuvo que parar un disparo de Peña, más de uno hasta se resignó a que Cuadra Fernández pitara el final. Aquello no tenía remedio y no era un espectáculo agradable de ver, la verdad.