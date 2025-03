Valverde y sus gestos de disgusto: «Parecía que estaba enfadado y era porque podíamos perder»

Ernesto Valverde puso varios gestos de estar visiblemente contrariado en el tramo final del duelo, lo que alimentó la sensación de que es uno de ... los partidos que menos le ha gustado de la campaña. Ante los periodistas ha explicado a qué se debían. «Ha sido un partido con dificultad. Al final estaba intentando corregir alguna cosa. Si parecía que estaba enfadado es porque en los diez últimos minutos podíamos perder. Cuando llegas así al final lo primero es no dejar que el contrario se despliegue cuando lo tienes metido atrás. Y sobre todo tener un orden para atacar bien», resumió.

El entrenador del Athletic elogió el contundente sistema defensivo de Osasuna. «Nos ha faltado fluidez porque ellos basculaban bien. Hay que darle mérito. Estaban fuertes en las disputas y ha sido complicado pasar. Las ocasiones que les hemos hecho en la primera parte han sido de algún despeje, pero no era un juego muy fluido».

En el arranque de la segunda parte su equipo mejoró. «Les hemos metido atrás y hemos tenido la posibilidad de ganar, pero en los últimos minutos estábamos mal colocados, con nuestros laterales muy altos, no abríamos demasiado el campo y no terminábamos nuestras jugadas. Si no las terminas tú, las terminarán ellos. Es verdad que no han tenido ocasiones claras, pero ha habido momentos en los que el balón rondaba nuestra área cuando debería estar en la otra. Era porque no estábamos bien colocados y estábamos demasiado expuestos».

«Nos ha faltado claridad»

«Nos ha faltado ese punto de claridad. Osasuna suele hacer buenos partidos aquí, aunque no hemos tenido esa producción ofensiva tan alta como en la Copa», insistió.

Ante un equipo tan cerrado como Osasuna el Athletic buscó abrir el campo. «Hemos jugado mucho con los extremos, pero el balón no salía limpio porque era difícil superar esa línea de cinco que tenían allí. Cuando abres el campo ante una línea de cinco o seis no hay tanto espacios para encarar para quien recibe por fuera», lamentó.

El partido ante el Villarreal del próximo domingo (21.00 horas) aparece como clave para mantener la cuarta plaza. El entrenador no quiere aumentar la presión. «A todos los partidos, todos los equipos van obligados y más cuando queda poco para terminar, aunque nos hemos ganado un pequeño margen de ventaja. Es una suerte estar en esta posición y lo que queremos es continuar», zanjó.