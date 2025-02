El Athletic se mira en su propio espejo: calca sus números en Liga de la pasada temporada

Jon Agiriano Miércoles, 26 de febrero 2025, 00:42 Comenta Compartir

Todos sabemos que las estadísticas en el fútbol conviene tomarlas con una cierta relatividad. Y es que no siempre se les puede atribuir un significado concluyente, ni por supuesto convertirlas en dogmas a la hora de explicar la realidad de un equipo. Ahora bien, hay veces en que los datos son tan luminosos, de una elocuencia del tal calibre, que sólo cabe rendirse a ellos. Es lo que está ocurriendo con las cifras del Athletic esta temporada comparadas con las de la pasada. Si las analizamos –y a eso dedicaremos estas líneas– la primera conclusión que se impone es que este Athletic de febrero de 2025 se está mirando en el espejo del que era hace justo un año.

El caso de la Liga no puede ser más llamativo y habla con claridad de las sólidas costuras del equipo de Valverde y de lo bien que se ha enfrentado a un calendario más exigente. En la jornada 25 del curso pasado, los rojiblancos tenían 49 puntos y ahora suman 48. Es un dato curioso, pero hay otros relacionados con él y que se refieren a la forma de sumar esos puntos que lo hacen mucho más interesante. Veamos. De aquellos 49 puntos de la temporada 2023-24, los pupilos de Valverde lograron 29 en San Mamés y 20 a domicilio. Pues bien, de los 48 que llevan ahora 28 los han logrado al calor de su público –salvo cuando ha habido huelga de silencio en la grada de animación, se entiende– y 20 fuera de casa.

El Athletic, en fin, mantiene igual de repartida su cosecha de puntos como local y visitante. Y es imposible no concluir que, detrás de esta casualidad, hay una causalidad, una serie de factores deportivos y emocionales que la explican en buena medida. Y lo mismo se puede decir de las cifras de goles, donde los rojiblancos vuelven a igualarse de una forma asombrosa: 45 goles a favor y 23 en contra hace un año en la jornada 25. Y 44 a favor y 22 en contra ahora. Unas cifras que, como se ve, dan lugar a una diferencia de goles exactamente igual: +22. Es como para bromear preguntándonos si el equipo se gustó tanto el año anterior que su voluntad esta temporada haya sido mimetizarse con él.

Comparando Ligas 23-24. 5º puesto, 49 puntos (29 en casa y 20 fuera), 45 goles a favor y 23 en contra, diferencia de +22 24-25 4º puesto, 48 puntos (28 en casa y 20 fuera), 44 goles a favor y 22 en contra (diferencia de +22)

Puestos a buscar diferencias entre tantas coincidencias hay una que sobresale por encima de todas. A estas alturas de la competición, el Athletic lleva cinco partidos más: 36 frente a 31. Esto ha producido un desgaste en la plantilla, como es natural. Que la Copa haya sido una decepción y no la alegría monumental de la temporada pasada seguro que tiene que ver con ello. Ahora bien, nadie puede discutir que, hasta la fecha, los rojiblancos han gestionado ese desgaste de una manera sobresaliente, mejor de lo esperado, como atestiguan sus resultados en la Liga y en Europa. En la competición doméstica, además, sus 48 puntos tienen más valor en la tabla –son cuartos– que los 49 de 2024, cuando eran quintos con el Girona como inquilino inesperado y deslumbrante del segundo puesto.

Fortaleza

Hablar del Athletic, en fin, es hablar de un equipo que ha alcanzado una envidiable estabilidad. Han pasado los tiempos de una irregularidad que parecía congénita, inevitable. Y lo cierto es que no están nada lejos. En realidad, están a la vuelta de la esquina los días funámbulos en los que cada partido del Athletic era una moneda al aire. Ahora la estabilidad brilla por su presencia, como brilla el balance defensa-ataque y esa diferencia de goles (+22), que es la cuarta mejor del campeonato. Hay que remontarse muy atrás, casi un siglo, para encontrarnos a un Athletic que en las primeras 25 jornadas de Liga sólo haya perdido tres partidos. En 1983 y 1984, por ejemplo, los años de las dos últimas Ligas ganadas, llevaba ya cuatro derrotas.

36 partidos lleva el Athletic esta temporada, cincomás que en la anterior

Todo esto, por supuesto, no es casualidad. En el fútbol hay pocas y casi nunca sirven para extraer conclusiones que vayan más allá de certificar su simple existencia. Lo que está viviendo el Athletic no es más que la consecuencia lógica de la fortaleza que ha adquirido la tropa de Valverde, donde no sólo destaca la calidad evidente de algunos futbolistas que están en boca de todos sino un compromiso colectivo irreprochable y una completa asunción de un estilo de juego. Antes de cada partido, no dejamos de escuchar a entrenadores rivales alabando al Athletic y diciendo que saben muy bien cómo juega. Vamos, que no les va a sorprender. Pues bien, aunque no lo parezca, este es uno de los mayores elogios que se les puede hacer a un adversario.

Progreso Todos los datos demuestran que el equipo de Valverde ha alcanzado una gran estabilidad

Los grandes equipos no necesitan sorprender a nadie. Les basta con ser ellos mismos. Pueden jugar mejor o peor porque todos los bloques tienen días mejores y peores, más brillantes o apagados, pero son fiables, sólidos, consistentes, su personalidad les acompaña. Y sus resultados hablan por ellos. Por acabar con otro dato interesante esta información que empezó con un ramillete de ellos: de los 53 partidos de Liga que ha disputado el Athletic en los últimos dieciséis meses sólo ha perdido ocho. Un 15%.