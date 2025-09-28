El Athletic femenino sigue atascado

Cinco jornadas y el Athletic femenino sigue sin conocer la victoria en la Liga F. Las futbolistas de Javi Lerga se han adelantado en el ... marcador gracias a un tanto de Nerea Nevado de penalti en la primera parte, pero el Sevilla ha igualado en la última jugada de la primera mitad. En la segunda, las locales han disputado la recta final del encuentro con una jugadora más, pero no han sabido aprovechar la superioridad y tras cinco jornadas, se mantienen ancladas en las últimas plazas después de empatar frente a Sevilla, Tenerife y Espanyol.

Javi Lerga pedía un equipo con «determinación» para superar al Sevilla. «Debemos tener claro el objetivo que tenemos entre manos e ir a muerte a por él. Esa determinación se tiene que ver en cada balón y en las área. Para ser una situación extraña y nueva para muchas, veo al vestuario muy unido. Es algo que me transmite confianza porque cuando vienen las vacas flacas es cuando se conoce la naturaleza del equipo», declaró la víspera el preparador rojiblanco, y sus jugadoras han salido con la actitud necesaria para lograr la primera victoria. El Athletic ha tomado ventaja en el minuto 28, cuando Nevado ha marcado de penalti y las cosas iban bien para las rojiblancas hasta que en la última jugada de la primera mitad, Isa Álvarez ha puesto el empate y ha dado un golpe anímico a un equipo que se veía con ventaja en el descanso.

A las de Javi Lerga les ha tocado remar en la segunda mitad para buscar el segundo tanto, pero pese a la expulsión de Alice Marques en el minuto 77, el Athletic no ha sido capaz de lograr esa victoria que se resiste en este comienzo de temporada. La nota más destacada, el debut de Nerea Benito con el primer equipo rojiblanco.

La próxima jornada, a las de Javi Lerga les espera otro compromiso complicado para tratar de sumar puntos. El Athletic visitará al Atlético, un rival que se encuentra en el otro extremo de la clasificación, con cuatro victorias y un empate y que hoy ha goleado al Granada por 0-4.