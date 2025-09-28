El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Nevado lanza el penalti que ha supuesto el gol del Athletic. Athletic Club

El Athletic femenino sigue atascado

Empata con el Sevilla (1-1), suma tres igualadas y sigue sin conocer la victoria tras cinco jornadas de Liga F

Igor Barcia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:42

Cinco jornadas y el Athletic femenino sigue sin conocer la victoria en la Liga F. Las futbolistas de Javi Lerga se han adelantado en el ... marcador gracias a un tanto de Nerea Nevado de penalti en la primera parte, pero el Sevilla ha igualado en la última jugada de la primera mitad. En la segunda, las locales han disputado la recta final del encuentro con una jugadora más, pero no han sabido aprovechar la superioridad y tras cinco jornadas, se mantienen ancladas en las últimas plazas después de empatar frente a Sevilla, Tenerife y Espanyol.

