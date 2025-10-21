El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Jauregizar protesta una jugada en Elche ante la mirada de Guruzeta y Beren guer. EP

Un ataque en crisis encoge al Athletic

El bajo rendimiento de sus estrellas en la delantera es un grave lastre para el equipo, incapaz de elevar el nivel de su juego

Jon Agiriano

Jon Agiriano

Martes, 21 de octubre 2025, 01:15

La crisis de juego del Athletic ya es indiscutible. Se confiaba en que el equipo aprovechara el parón de Liga para «resetearse», como dijo Unai ... Simón durante la concentración con España, pero visto lo visto en Elche no sólo hay que concluir que no se ha producido reseteo alguno sino que el problema se ha agravado. El fútbol de los rojiblancos –y esto ya lo señalan hasta los comentaristas de la televisión, almas benévolas donde las haya– cada vez es peor. Desde luego, mucho menos preciso, equilibrado y profundo –por no hablar de divertido y excitante– de lo que fue en amplias fases de las dos últimas temporadas. La sensación general es que los de Ernesto Valverde están atrancados y que, por diferentes circunstancias, no encuentran la manera de dar el mínimo vuelo a su juego ofensivo.

