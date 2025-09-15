Arteta: «¿Si el Arsenal quiso a Nico? No puedo hablar. Es un pedazo de jugador»
«Valverde es un referente para mí. En todos los sitios en los que va deja huella», destaca el entrenador del Arsenal
Lunes, 15 de septiembre 2025, 21:08
Veinte años después, el donostiarra Mikel Arteta vuelve a jugar en Bilbao, una ciudad de paso para él porque «aterrizo aquí cuando voy a visitar ... a la familia», dijo en San Mamés.
En el verano convulso de Nico Williams, el Arsenal fue uno de los clubes que se interesó por el extremo del Athletic. Arteta lo quería como relevo de Martinelli, pero finalmente fichó a Eze (Crystal Palace) por 80 millones. El entrenador de los londinenses pasó este lunes página cuando este periódico le preguntó por su interés. «No puede hablar de cosas de estas. Puedo decir que es un pedazo de futbolista que disfrutáis cada semana aquí y en la selección y poco más».
Valverde dijo por la mañana que Arteta es uno de los mejores entrenadores del mundo. El donostiarra le devolvió los elogios: «Para mí Ernesto es un referente. Lleva 20 años en esta profesión y en cada sitio que va ha dejado huella en dos sentidos: los éxitos deportivos y su comportamiento, su humanidad. Lo hace todo con una naturalidad que, en mi opinión, lo distingue de muchos entrenadores del mundo. Agradezco mucho lo que dijo».
Le apetece jugar en San Mamés. «Hace 20 años que salí de la Real Sociedad en otro rol (jugador), y toda mi familia aterriza aquí cuando venimos al País Vasco. El ambiente de fútbol se respira desde que llegas. Nunca había estado en el Nuevo San Mamés y estoy deseando tener la experiencia de vivir lo que se vive en este estadio».
