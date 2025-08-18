Areso se suma a la lista de jugadores del Athletic preseleccionados con España

El nivel de Jesús Areso (Cascante, Navarra, 26 años) llama la atención al seleccionador de España, Luis de la Fuente, quien le ha incluido en ... la prelista de la selección española para los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial Estados Unidos, Canadá y México de 2026, según ha podido saber EL CORREO. La Roja juega en Bulgaria el 4 de septiembre y en Turquía, el 7.

Areso se suma así a los habituales con España, el portero Unai Simón, el central Dani Vivián y el extremo Nico Williams, quienes lógicamente repiten en la prelista y estarán en la convocatoria final salvo percance físico en los dos partidos de Liga que restan (Rayo en San Mamés y Betis en Sevilla) antes de la concentración de La Roja.

Es la tercera vez en la que Areso entra en una prelista de España. Las dos anteriores ocasiones fueron en marzo y en junio, como previa a las convocatorias de la fase final de la Liga de Naciones, cuando era jugador de Osasuna y, por tanto, antes de que el Athletic pagara sus 12 millones de cláusula para recuperarle. Las federaciones elaboran unas prelistas de alrededor de 50 jugadores y avisan a los clubes para que estén atentos por si superan la criba final.

No es sencillo que Areso se estrene en una lista de España, pero la grave lesión de Carvajal -quien regresó en el Mundial de Clubes- abre un hueco en el lateral derecho de La Roja. En la pasada Liga de Naciones Pedro Porro (Tottenham) y Mingueza (Celta) ocuparon ese puesto, pero ninguno brilló como para garantizárselo en propiedad.

De la Fuente conoce perfectamente a Areso, a quien ya reclutó para el combinado nacional sub'19. «El sueño de la selección es real. La lesión de Carvajal ha dejado ese hueco libre y creo que es el puesto que igual más dudas habría», dijo el lateral derecho a finales del pasado año en el diario 'Marca'.

Williams y Maroan

Además, según ha podido saber este periódico Iñaki Williams aparece en la prelista de Ghana y Maroan Sannadi, en la de Marruecos. El primero de ellos también estará en la lista final si no sufre una lesión. Los africanos son líderes de su grupo de clasificación para el Mundial y esperan afianzar el liderato en los próximos partidos; visitan a Chad el 4 de septiembre y reciben a Mali el 8. Maroan, en cambio, no tiene aún garantizada su convocatoria en el próximo parón internacional, aunque apunta a que sí estará en la lista del seleccionador marroquí. El jugador del Athletic ha entrado en las últimas convocatorias y es probable que repita también en esta. Los marroquíes reciben el 5 de septiembre a Níger y visitan el 8 a Zambia.