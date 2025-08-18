El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Más de dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente en Sondika sentido Bilbao
Areso conduce ante el sevillista Idumbo el domingo en San Mamés. EP

Areso se suma a la lista de jugadores del Athletic preseleccionados con España

La Roja incluye a los habituales Simón, Vivián y Nico mientras Ghana cuenta con Williams y Marruecos, con Maroan

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Lunes, 18 de agosto 2025, 12:48

El nivel de Jesús Areso (Cascante, Navarra, 26 años) llama la atención al seleccionador de España, Luis de la Fuente, quien le ha incluido en ... la prelista de la selección española para los dos primeros partidos de clasificación para el Mundial Estados Unidos, Canadá y México de 2026, según ha podido saber EL CORREO. La Roja juega en Bulgaria el 4 de septiembre y en Turquía, el 7.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

