Los canteranos del Athletic Canales y Santos, a un paso de la selección sub'21

Los canteranos del Athletic Peio Canales (Barrika, 20 años) y Mikel Santos (Bilbao, 20) están en la prelista de la selección de España sub'21, ... según ha podido saber EL CORREO. Los dos jugadores rojiblancos forman parte de los alrededor de 50 jugadores de la primera lista del nuevo seleccionador de la categoría, David Gordo.

El mediopunta Canales, cedido en el Racing, y el portero Santos, en el Bilbao Athletic, se estrenan en una prelista de la selección sub'21 de España. La sub'21 juega en septiembre dos partidos de la fase de clasificación del Campeonato de Europa de la categoría. El 5 de septiembre recibe a Chipre y el 9 visita a Kosovo.

Ernesto Valverde explicó el sábado los motivos que le han llevado a ceder al mediapunta, al que quería el Andorra de Ibai Gómez, pero que finalmente ha elegido irse al Racing. «Es un jugador muy joven que el año pasado no participó demasiado y hace dos años arrastró problemas físicos. La idea es que vaya superando dificultades. Podía haber estado aquí, pero iba a tener otros jugadores delante. Y pensamos que lo mejor es tener el reto de superar una categoría. Hablamos con él; estaba de acuerdo. Hay muchas esperanzas en el futuro. Puede ser un jugador importante en el futuro para el Athletic», reflexionó sobre el mediopunta de Barrika.

Sin ningún entrenamiento con sus nuevos compañeros, Canales debutó en el Racing 2-Castellón 1, en el que jugó los últimos 12 minutos.

El portero Mikel Santos llegó a Lezama con apenas nueve años, procedente de la cantera del Danok Bat. Avanzó categoría a categoría desde los alevines hasta el Bilbao Athletic. El guardameta, que apuntaba a suplente la pasada campaña en el filial, jugó algunos partidos hasta que en la jornada 20 se hizo con la titularidad que solo cedió en los dos últimos partidos de Primera RFEF.