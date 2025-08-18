El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los canteranos del Athletic Peio Canales y Mikel Santos .

Los canteranos del Athletic Canales y Santos, a un paso de la selección sub'21

El mediopunta cedido en el Racing y el portero del Bilbao Athletic están en la prelista de La Rojita

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Lunes, 18 de agosto 2025, 16:36

Los canteranos del Athletic Peio Canales (Barrika, 20 años) y Mikel Santos (Bilbao, 20) están en la prelista de la selección de España sub'21, ... según ha podido saber EL CORREO. Los dos jugadores rojiblancos forman parte de los alrededor de 50 jugadores de la primera lista del nuevo seleccionador de la categoría, David Gordo.

