Areso intenta superar a Hancko el sábado en San Mamés. Ignacio Pérez

Areso pasa del banquillo a ser el mejor del Athletic: «Es el partido que buscaba»

El lateral derecho brilló ante el Atlético después de cinco suplencias seguidas en Liga

Javier Ortiz de Lazcano

Javier Ortiz de Lazcano

Bilbao

Domingo, 7 de diciembre 2025, 17:02

Jesús Areso (Cascante, Navarra, 26 años) brilló como nunca ante el Atlético Madrid, el club que también peleó por su fichaje el pasado verano y ... ante el que el de la Ribera firmó su mejor partido desde que llegó al Athletic. Tuvo un impacto enorme en el duelo y mostró las condiciones con las que brilló en Osasuna y animaron al club rojiblanco a situarle como prioridad para sustituir al retirado Óscar de Marcos.

