Areso pasa del banquillo a ser el mejor del Athletic: «Es el partido que buscaba»

Jesús Areso (Cascante, Navarra, 26 años) brilló como nunca ante el Atlético Madrid, el club que también peleó por su fichaje el pasado verano y ... ante el que el de la Ribera firmó su mejor partido desde que llegó al Athletic. Tuvo un impacto enorme en el duelo y mostró las condiciones con las que brilló en Osasuna y animaron al club rojiblanco a situarle como prioridad para sustituir al retirado Óscar de Marcos.

«Es el partido que buscaba», reconoció satisfecho en la sala de Prensa tras ser el mejor de su equipo, tal y como recogió este periódico en las puntuaciones del partido.

El lateral derecho navarro vivía un momento delicado. Era cuestionado por su rendimiento irregular, pero ante el Atlético cuajó una actuación imponente de esas que pueden marcar un antes y un después en su temporada.

El Athletic buscó en el mercado un lateral derecho para afrontar el apretado calendario y cubrir el hueco que dejaba Óscar de Marcos. En ese plan, Areso fue señalado como prioridad por encima de Hugo Rincón, cedido en el Girona, y Álvaro Núñez, Elche, a quien no se intentó fichar las dos veces que quedó libre, tras pasar por el Barça B y Amorebieta.

Periodo de adaptación

Los primeros meses de Areso no han sido sencillos. Su nivel ha estado lejos del mostrado en Pamplona. Y eso se tradujo en cinco suplencias consecutivas en Liga ante Real Sociedad, Oviedo, Barcelona, Levante y Real Madrid.

Sin embargo, ante el Atlético todo cambió. Areso ofreció un partido eléctrico. Creó una gran ocasión, completó cinco de ocho pases en el tercio final y acertó en tres de sus cinco centros. Mostró la profundidad ofensiva que se le reclamaba.

«Estoy muy contento, es el partido que buscaba. Siento la confianza del míster», dijo tras el encuentro. Eso sí, reconoció también que su aclimatación no ha sido inmediata: «Necesitaba mi periodo de adaptación. El equipo tiene conceptos diferentes a los de Osasuna. Lo más importante es disfrutar, y ante el Atlético lo he hecho. Este es el camino».

Durante su ausencia en Liga, Ernesto Valverde optó por Gorosabel y Lekue, una señal clara de que el navarro había perdido peso. Por el momento es el octavo jugador en minutos con 1.050. Lleva una asistencia de gol, lejos de las cuatro que ofreció en su último curso en Osasuna.

Hasta el duelo ante el Atlético su respiro había estado en la Champions League, donde sí entraba en el once. Durante ese periodo de suplencia en Liga fue titular en Newcastle y en Praga. Tras aquel último duelo, Valverde dejó un mensaje revelador: Areso estaba en plena fase de adaptación al estilo de su equipo, especialmente en el plano defensivo. «Siempre tiende a ir hacia adelante. Se tiene que adaptar. Se está mentalizando y le estamos ayudando», señaló el técnico. El lateral le dio la razón tras brillar frente al Atlético de Madrid.