El 1x1 del Athletic-Atlético. Areso, el 'MVP'. Y para ti, ¿quién ha sido el mejor?
Consulta uno a uno la valoración de los jugadores rojiblancos
Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:32
Unai Simón
Portero
Valoración del redactor
El de Murgia salvó a los suyos con un paradón a Almada en el que sacó un pie milagroso al estilo fútbol sala. También evitó un gol olímpico de Julián Álvarez demostrando reflejos. Antes del gol de Berenguer evitó el de Sorloth de cabeza. Muy atento cuando tocaba salir de la madriguera, se mostró algo errático con los pies a la hora de sacar el balón.
Paredes
Defensa
Valoración del redactor
Su titularidad era más que posible teniendo en cuenta que no jugó ante el Madrid y no puede hacerlo el miércoles. El de Arrigorriaga ofreció una versión gris alejada del nivel que venía mostrando. Julián apenas le inquietó pero luego sufrió con la entrada de Sorloth en los balones aéreos. Ante la lesión de Laporte le tocará jugarlo todo después del PSG.
Yuri
Defensa
Valoración del redactor
Tenía ante sí una de las batallas que tanto le motivan al veterano de Zarautz. Se las vio con un tipo escurridizo como Giuliano, al que mantuvo a raya, y estuvo atento a las subidas de Nahuel Molina. La ausencia de Laporte el miércoles le convierte en candidato a acompañar a Vivián en el eje de la zaga y hacer frente a los Dembélé, Kvaratskhelia y compañía.
Areso
Defensa
Mejor del partido
Valoración del redactor
Posiblemente la mejor actuación del de Cascante derojiblanco. Se esperaba a Gorosabel de inicio y tras cinco partidos de suplente el ex de Osasuna comenzó a justificar los doce millones de euros invertidos en él. Galopó la banda una y otra vez y sirvió buenos centros a Guruzeta y Sancet. En defensa lo dio todo. Le sustituyó Gorosabel en la recta final.
Laporte
Defensa
Valoración del redactor
Solo queda cruzar los dedos y esperar que el de Agen no tenga una lesión importante que le tenga mucho tiempo alejado de la competición. A la media hora de juego, después de que recibiera una amarilla por un pisotón a Giuliano, se llevó la mano al muslo tras una carrera con Molina. Le sustituyó Vivián, solo ante el PSG por la sanción de Paredes.
Galarreta
Centrocampista
Valoración del redactor
El de Eibar falló varios desplazamientos en largo de los que no suele errar. Se vio su versión plomiza de esta temporada, en la que no termina de despegar y encontrar el tono. Para colmo, fue amonestado a los veinte minutos de juego por llegar tarde a un balón dividido. Desfondado, dejó su sitio en el campo a Rego pasa la hora de partido.
Jauregizar
Centrocampista
Valoración del redactor
Comenzó el bermeano, que venía de ser mediapunta ante el Madrid, tan enchufado que se pasó de revoluciones por una patada a Giuliano en la primera amonestación rojiblanca del encuentro. A partir de ahí tuvo que contenerse y no pudo ofrecer todo lo que lleva dentro. Con la entrada de Koke el Atlético se adueñó del balón y no apareció.
Sancet
Centrocampista
Valoración del redactor
Gran primera parte del navarro, que regresaba tras dos partidos de sanción por la patada a Fermín. Canalizó las jugadas ofensivas y conectó hasta tres remates de cabeza que crearon pánico en la zaga colchonera. Tras el descanso tuvo otra clara ocasión, pero los del Cholo lograron desactivarle hasta que se le acabó la gasolina. Sustituido por Izeta en el 82.
Berenguer
Delantero
Valoración del redactor
El de Barañain se convirtió en el inesperado héroe del partido. Inesperado porque hasta que se sacó un zurdazo desde la frontal imposible para Oblak apenas había generado algo de peligro. Volvió a estar perdido pegado a la banda derecha. En el tramo final se asomó más por su hábitat natural, la izquierda, y ahí se encendió hasta que anotó el gol.
Nico
Delantero
Valoración del redactor
Con chispa, eléctrico, el navarro se ofreció una y otra vez y se echó el equipo a la espalda tras unas actuaciones mediocres. Con más voluntad que criterio en la primera mitad, mejoró después para liderar a los suyos. Antes de asistir a Berenguer en el gol tuvo dos ocasiones claras que no llegaron a buen puerto porque no se atrevió a chutar con la izquierda.
Guruzeta
Delantero
Valoración del redactor
Le cayó un buenísimo envío de Areso dentro del área y libre de marca a los once minutos, pero no acertó a la hora de armar la pierna. Gozó en la segunda parte de otra ocasión en la frontal, pero estuvo tan lento que ni siquiera conectó el disparo. En otra, se tiró con todo a rematar un pase de la muerte de Nico, pero tampoco. Dejó su sitio a Unai en el 66.
Gorosabel
Defensa
Valoración del redactor
Disputó la recta final del encuentro. Tras su salida llegó el gol de Berenguer y después se multiplicó en labores defensivas para evitar que el Atlético generara.
Vivian
Defensa
Valoración del redactor
Apercibido, Valverde reservó al vitoriano entre tantos partidos y para que no hubiese riesgo de perderlo ante el Celta, pero la lesión de Laporte lo cambió todo. Estuvo correcto.
Unai Gómez
Centrocampista
Valoración del redactor
El bermeano volvió a actuar de delantero centro y de nuevo evidenció que esa no es su posición, si es que Valverde considera que tiene alguna. No le llegó ningún balón.
Rego
Centrocampista
Valoración del redactor
Tuvo el bilbaíno media hora para refrescar el centro del campo, pero apenas tocó ningún balón. Venía de dos titularidades consecutivas y quizás se le vea de inicio ante el PSG.
Baja
Cansado
Galarreta
Le faltan piernas para aguantar el frenético ritmo que dicta esta temporada para el Athletic. A la hora de replegar sufre, pero esta vez hasta estuvo impreciso con el balón. Raro en él.
Sube
Acierto
Berenguer
Estaba siendo el peor del bando rojiblanco hasta que anotó, en diciembre, su primer gol del curso. Sentirse importante le debe servir para volver a ser el jugador resolutivo que es.
Clasificación general
JugadorPuntos
Unai Simón131
Jauregizar117
Daniel Vivian111
Alejandro Berenguer96
Yuri Berchiche92
Gorka Guruzeta82
Robert Navarro82
Iñigo Ruiz de Galarreta79
Laporte71
Aitor Paredes70
Nico Williams69
Oihan Sancet65
Alejandro Rego58
Jesús Areso57
Iñaki Williams49
Gorosabel48
Unai Gómez42
Mikel Vesga36
Adama32
Maroan Sannadi31
Iñigo Lekue23
Nico Serrano20
Selton Sued 14
Beñat Prados10
Urko Izeta10
Ibon Sánchez5
Ander Izagirre-
Asier Hierro-
Canales-
Eguiluz-
Mikel Santos-
Padilla-
