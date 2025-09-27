El aparatoso vendaje de Yuri en el hombro derecho

Gabriel Cuesta Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:07 Comenta Compartir

Las cámaras de realización dentro del vestuarios a veces dejan detalles curiosos. Uno de ellos, el aparatoso vendaje de Yuri en su hombro derecho. Una articulación con la que ya ha tenido problemas en el pasado. Las cámaras mostraron al lateral zurdo, titular este sábado ante el Villarreal, sin camiseta mientras se colocaba las medias.

El Athletic no ha comunicado esta temporada que el defensa haya tenido problema alguno en su hombro derecho. Ha sido titular en cinco de seis jornadas. La única excepción fue ante el Girona, encuentro en el que salió al descanso. Es un problema con el que ha aprendido a convivir.

El defensa cerró la temporada 2023-24 con un viejo problema en este hombro. Entonces, en la última jornada liguera, se retiró lesionado en la visita al Rayo Vallecano con una luxación. Es una lesión recurrente para el futbolista. Fue en el verano de 2020 cuando los médicos valoraron una intervención quIrúrgica, pero finalmente la descartaron hasta «un nuevo episodio crítico». Ya en 2019 había tenido problemas que incluso le impedían sacar de banda.