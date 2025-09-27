El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El aparatoso vendaje de Yuri en el hombro derecho

El defensa ha tenido problemas recurrentes en esta articulación tras sufrir varias luxaciones

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Sábado, 27 de septiembre 2025, 21:07

Las cámaras de realización dentro del vestuarios a veces dejan detalles curiosos. Uno de ellos, el aparatoso vendaje de Yuri en su hombro derecho. Una articulación con la que ya ha tenido problemas en el pasado. Las cámaras mostraron al lateral zurdo, titular este sábado ante el Villarreal, sin camiseta mientras se colocaba las medias.

El Athletic no ha comunicado esta temporada que el defensa haya tenido problema alguno en su hombro derecho. Ha sido titular en cinco de seis jornadas. La única excepción fue ante el Girona, encuentro en el que salió al descanso. Es un problema con el que ha aprendido a convivir.

El defensa cerró la temporada 2023-24 con un viejo problema en este hombro. Entonces, en la última jornada liguera, se retiró lesionado en la visita al Rayo Vallecano con una luxación. Es una lesión recurrente para el futbolista. Fue en el verano de 2020 cuando los médicos valoraron una intervención quIrúrgica, pero finalmente la descartaron hasta «un nuevo episodio crítico». Ya en 2019 había tenido problemas que incluso le impedían sacar de banda.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El cierre del Twiggy ahonda la crisis de la hostelería de Alameda Urquijo
  2. 2

    Los desalojados del edificio de Mazarredo donde se levantará un hotel: «Ha sido todo muy feo»
  3. 3

    «Perdió dos litros de sangre. Sin el torniquete, hubiera muerto»
  4. 4

    Bilbao dispara las alertas tras vivir una semana negra de agresiones con navajas
  5. 5

    Casi la mitad de los pluses a la pensión por hijo van ahora a manos de hombres en vez de a las mujeres
  6. 6

    Familiares del hombre de 75 años atropellado por un patinete en Barakaldo: «Tiene la cara destrozada, una costilla rota y otras dos fisuradas»
  7. 7 Así se anunciaba el polémico udaleku de Bernedo
  8. 8 El Euromillones del viernes reparte su bote de 130 millones: resultados del 26 de septiembre
  9. 9 Cancelan «hasta nuevo aviso» el mercadillo y las actividades del Espacio Open de la fábrica Artiach de Zorrozaure
  10. 10 El truco de un joven vizcaíno con la tarjeta Barik que genera cientos de comentarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El aparatoso vendaje de Yuri en el hombro derecho

El aparatoso vendaje de Yuri en el hombro derecho