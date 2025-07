Alkorta cree que pasa «algo turbio» con el Barça y el 'caso Nico': «No hay nada limpio»

A. Mateos Martes, 1 de julio 2025, 08:49 Comenta Compartir

El exfutbolista y exdirector deportivo del Athletic Rafa Alkorta ha dado esta noche su opinión sobre lo que es ya, una vez más, el culebrón del verano. Alkorta no entiende el comportamiento del FC Barcelona en el llamado 'caso Nico': «Lo he dicho varias veces, el año pasado pasó algo parecido y no sé si porque preveían que no lo iban a poder inscribir... Me parece fenomenal que desde Barcelona aseguren que va todo bien y que van a pagar todo el dinero, pero también me parece bien que los representantes de Nico Williams quieran tener la seguridad de que el chico no se vaya a perder ningún partido».

Alkorta considera que pasa «algo turbio» en torno al Barça, que vuelve a tener problemas de inscripción de nuevos futbolistas. «Si pasa esto es porque vuelve a haber algo, que si la regla del 1:1... o eso o nos están engañando a todos y está todo hecho», aseguró en 'El Larguero' de la SER el que fuera hombre fuerte en la directiva de Elizegi.

El 'caso Nico' parece haber bajado de la categoría de inminente a un simple avanzado. Pasan los días y las semanas y el Barça continúa sin cuadrar las cuentas económicas con LaLiga por lo que no puede gastar lo que ingresa. Tiene que destinar una parte a estar en la llamada regla del 1:1. Esto dificulta no el fichaje de Nico pero sí la inscripción, que va a quedar sujeta a que el club azulgrana cumpla esta regla financiera.

«De verdad, me parece increíble porque el año pasado parece que el fichaje estaba hecho, pero la verdad es que siempre pasa algo y no hay nada limpio. A mí chico... qué quieres que te diga...», zanjó Alkorta recordando el culebrón del año pasado, cuando el Barça también se lanzó a por la estrella rojiblanca.

Finalmente el que fichó por el FC Barcelona fue Dani Olmo, que se perdió las primeras jornadas de Liga por no estar inscrito y después jugó la segunda parte de la temporada gracias al aval concedido por el Gobierno a través del CSD. Aquella inscripción no cumplía con las reglas financieras establecidas por LaLiga, como ya denunció su presidente Javier Tebas.