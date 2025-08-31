El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Roberto Ríos y Julen Guerrero, tras un encuentro entre el Betis y el Athletic.

¿Por qué el Athletic cae bien a los aficionados béticos?

Alberto Tejedor

Catedrático de Antropología Social en la Universidad Pablo de Olavide

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:14

El Athletic visita este domingo la Cartuja. Todo apunta a que Betis y Athletic rivalizarán esta temporada, de nuevo, por alcanzar puestos europeos. La afición ... sabe que los dos equipos compiten por similares objetivos y se toma estos encuentros con especial interés: son partidos de seis puntos. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurre con otros equipos competidores de los verdiblancos, los leones son bien recibidos en Sevilla. Desde luego, los ultras de cada club no están precisamente hermanados, dado que Supporters Sur -el grupo radical del Betis- tiene una ideología de extrema derecha, contraria a la de sus homólogos del Athletic.

Espacios grises

