Alarma Nico Williams: baja de nuevo por su pubalgia ante la Real Sociedad

Ernesto Valverde ha confirmado en rueda de prensa que Nico Williams es baja para el derbi vasco contra la Real Sociedad, una cita clave en la lucha por los puestos Champions. «No está bien», ha subrayado el técnico del Athletic sobre la pubalgia. «Lleva arrastrando este problema dese hace tiempo. Está haciendo un esfuerzo por estar y está acusando el paso de la temporada. El otro día tras el partido ha terminado muy mal, ayer (por el viernes) estaba mal y hoy también. No va a poder estar», desgranaba el técnico, que confirmaba también la duda de De Marcos, que sufre una sobrecarga que le obligó a ser sustituido en el primer tiempo ante el United.

Fue a finales de abril cuando se conoció la dolencia que arrastraba el pequeño de los Williams. El extremo rojiblanco quedó fuera de la convocatoria para visitar al Real Madrid el domingo 20 de abril. Reapareció tan solo tres días después en la victoria en San Mamés ante Las Palmas. En esa jornada entre semana, entró en el segundo tiempo desde el banquillo.

La dolencia, según ha explicado Valverde, no ha desaparecido y ha pasado factura a Nico, renqueante tras la dura derrota ante el United por 0-3 en San Mamés. Una lesión, la pubalgia que arrastra, que sigue dando guerra a poco menos de una semana para el duelo de vuelta de la semifinal de la Europa League en Old Trafford, donde los rojiblancos están obligados a protagonizar una épica remontada si quieren alcanzar la final de la Europa League en Bilbao.

Sancet

Preguntado por si Nico podrá estar en la vuelta de la semifinal de la Europa League, Valverde señalaba que «tenemos que ir valorando día a día». «Está haciendo un esfuerzo por estar, lo vuelvo a decir. Pero bueno... Desde hace ya un tiempo. La temporada no nos sale gratis a todos. Tantos partidos tan seguidos... conllevan problemas no solo a nosotros, también a otros equipos», explicaba poniendo como ejemplo el Barça-Inter de Champions. «Algunos jugadores importante van cayendo lesionados tras tantos esfuerzos. No estamos exentos. Vamos a ver día a día si lo podemos ir recuperando y llevando bien hasta el final de temporada», ahondaba.

Sobre la recuperación de Sancet, que sufre una lesión moderada en el bíceps femoral de su pierna izquierda, «va bien», avanzaba el preparador. Eso sí, no aclaró si lo suficiente para ser convocado para el duelo de la Europa League.