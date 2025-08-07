Las txosnas de Aste Nagusia cambian los barriles de cerveza por un nuevo sistema de tanques La Salve instala 60 tanques sostenibles de 500 litros en el recinto festivo y elimina más de 4.000 barriles de transporte tradicional

Aitor Echevarría Jueves, 7 de agosto 2025, 09:38 | Actualizado 10:00h.

Aste Nagusia, con su inicio a las puertas, da un paso hacia la sostenibilidad de la mano de cervezas La Salve, que presentó este miércoles en El Arenal un modelo revolucionario de distribución de esta bebida, la 'Bodega Sostenible'. Este sistema, pionero a nivel estatal, sustituye por completo los tradicionales barriles por tanques de gran capacidad que se rellenan directamente desde camiones cisterna.

Este año, toda la cerveza que se sirva en el recinto de fiestas será de la marca bilbaína La Salve, elaborada con producto local y canalizada mediante este sistema, que incluye la instalación de 60 tanques de 500 litros distribuidos por las txosnas del recinto, en bloques de dos o tres según la demanda de cada una.

Así, cuatro camiones cisterna con capacidad para 5.000 litros realizarán rutas diarias para rellenarlos directamente en las txosnas, lo que permitirá eliminar más de 4.000 barriles del proceso de distribución, reducir en más de 200 los viajes de transporte por carretera y evitar pérdidas por manipulación o purgas.

«Somos la cerveza de Bilbao desde 1886 y estas son nuestras fiestas», destacó Eduardo Saiz Lekue, socio fundador de La Salve. «Este es nuestro compromiso con la ciudad, con su cultura y con su gente», agregó. La concejala de Fiestas, Itziar Urtasun, aplaudió la iniciativa como un paso adelante en el camino hacia un modelo de fiestas más respetuoso con el entorno. «Una Aste Nagusia más sostenible y con menos huella de carbono es una apuesta clara por un Bilbao más verde».

«El año pasado hicimos una prueba piloto y salió muy bien todo y de esta manera sacamos varios tráileres de la carretera y evitamos más de 4.000 barriles en el tránsito de la fábrica hasta el recinto festivo. Además, facilitamos el funcionamiento de las txosnas», detalló Patxi Uriarte, de PatxiKoop, responsable de la distribución.

Buen precedente

Desde Bilboko Konpartsak, Aitor Fernández valoró la medida como una mejora «cómoda para las comparsas», y destacó el aspecto sostenible de este cambio: «Aportamos una mejora al medio ambiente reduciendo la huella de carbono. Nos parece también importante aportar en este sentido».

También Joxean Sánchez, desde Cervitek, resaltó la dimensión técnica del proyecto, tachándolo de sistemas «pionero e innovador». La experiencia piloto del año pasado, implantada en seis txosnas, ya demostró su eficacia. En esta edición, el sistema cubre el 95% del recinto festivo, con la intención de consolidarse y expandirse en años venideros. Según datos de 2024, la aplicación parcial del sistema evitó 2.500 barriles y más de 216 desplazamientos de camiones.